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25 Ağustos gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

25 Ağustos gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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25 Ağustos 2026 Salı günü gümüş piyasasında yaşanan fiyat hareketleri yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Küresel piyasalarda ons gümüş fiyatındaki değişimler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve ekonomik gelişmeler gram gümüş fiyatlarının seyrinde etkili olurken, yatırımcılar güncel rakamları araştırıyor. "Gram gümüş bugün ne kadar?", "1 gram gümüş kaç TL?", "Ons gümüş kaç dolar?" ve "Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü?" soruları gündemdeki yerini koruyor.

Gümüş fiyatlarında 25 Ağustos 2026 Salı günü yaşanan son gelişmeler, piyasaları takip eden yatırımcıların radarında. Gram gümüş ve ons gümüş fiyatındaki güncel değişimler merak edilirken, alış ve satış rakamları da araştırılıyor. Özellikle 1 gram gümüşün TL karşılığı ile ons gümüşün dolar bazındaki değeri yakından takip ediliyor. İşte 25 Ağustos 2026 Salı güncel gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarına ilişkin merak edilenler...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 25 Ağustos 2026 Salı günü gram gümüş fiyatı yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Güncel verilere göre gram gümüş 105,218 TL seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde yaşanan fiyat hareketleriyle birlikte yatırımcılar, gram gümüşün alış ve satış fiyatlarını araştırmaya devam ediyor.

25 Ağustos 2026 Salı saat 11.01.09 itibarıyla gram gümüşte alış fiyatı 105,125 TL, satış fiyatı ise 105,218 TL olarak kaydedildi. Gram gümüş fiyatında yüzde 1,31 oranında düşüş yaşanırken, önceki seviyeye göre 1,39 TL gerileme görüldü.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 25 Ağustos 2026 Salı günü yaşanan fiyat hareketliliği yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, ons gümüş fiyatındaki değişimler ve döviz kurlarındaki hareketlilik gram gümüş fiyatının seyrinde etkili olurken, güncel rakamlar yakından takip ediliyor.

25 Ağustos 2026 Salı saat 11.01.09 itibarıyla gram gümüş 105,218 TL seviyesinde bulunuyor. Güncel verilere göre gram gümüş yüzde 1,31 oranında gerilerken, önceki seviyeye kıyasla 1,39 TL düşüş kaydetti. Gram gümüşte alış fiyatı 105,125 TL, satış fiyatı ise 105,218 TL olarak açıklandı.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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