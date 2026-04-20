23 Nisan'da üniversiteler tatil mi?

Türkiye'nin en önemli milli bayramlarından biri olan 23 Nisan için geri sayım başlarken, kamu kurumları ve okulların tatil statüsü netlik kazandı. Ancak lise ve ilkokullardan farklı akademik takvimlere sahip olan üniversiteler için öğrenciler, "23 Nisan 2026 üniversitelere tatil mi, özel üniversiteler tatil yapıyor mu?" araştırmalarını hızlandırdı. Hem devlet hem de vakıf üniversitelerini kapsayan resmi tatil protokolleri ve o güne denk gelen sınav veya derslerin akıbetiyle ilgili en güncel bilgileri sizler için derledik. İşte, 23 Nisan'da üniversitelerin çalışma düzenine dair merak edilenler...

23 NİSAN ÜNİVERSİTELER VE OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başlarken, milyonlarca öğrenci ve çalışan "Tatil kaç gün sürecek?" sorusuna yanıt arıyor. 2026 yılında 23 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Resmi Gazete ve ilgili kanun hükümlerine göre 23 Nisan günü, Türkiye genelinde tam gün resmi tatil olarak kutlanacak. Bu anlamlı günde eğitim kurumlarından kamu dairelerine kadar pek çok noktada mesaiye ara verilecek.

ÜNİVERSİTELER VE LİSELER 23 NİSAN'DA KAPALI MI?

Eğitim dünyasında en çok merak edilen konulardan biri de yükseköğretim kurumlarının durumu oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil statüsünde olduğu için üniversiteler, liseler ve ilkokullar tamamen kapalı olacak. Üniversite öğrencileri için 23 Nisan Perşembe günü ders işlenmeyecek ve akademik takvimde bu tarih tatil olarak işaretlenecek. Özel üniversiteler (vakıf üniversiteleri) de aynı kanun hükümlerine tabi olduğu için bu tatil uygulamasına dahil edilecek.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ? ÇARŞAMBA GÜNÜ OKUL VAR MI?

Tatil planı yapan vatandaşların bir diğer merak ettiği konu ise 22 Nisan'ın durumuydu. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu’na göre, 22 Nisan yarım gün veya resmi tatil değildir. 23 Nisan öncesindeki çarşamba günü okul ve iş yerlerinde mesai normal düzeninde devam edecek. Yarım gün uygulaması sadece 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde (28 Ekim) geçerli olduğu için, 22 Nisan'da tam gün eğitim ve çalışma yapılacak.

ÖZEL SEKTÖRDE 23 NİSAN ÇALIŞMA DÜZENİ VE MESAİ ÜCRETLERİ

23 Nisan'da resmi daireler ve bankalar kapalı olurken, özel sektörde de resmi tatil uygulaması esas alınacak. Kanuna göre resmi tatil günlerinde çalışan işçiler, bu çalışmalarının karşılığında ekstra mesai ücretine hak kazanacaklar. İşverenlerin, tatil günü çalışan personeline ek bir yevmiye ödemesi yasal bir zorunluluk olarak uygulanacak. Bu durum, hem ofis çalışanlarını hem de saha personellerini kapsıyor.

TÜRKİYE'NİN RESMİ BAYRAMLARI VE TATİL GÜNLERİ

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında Türkiye'de kutlanan resmi bayramlar şu şekilde sıralanmaktadır:

• 23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

• 19 Mayıs: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

• 15 Temmuz: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

• 30 Ağustos: Zafer Bayramı

• 29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı (En uzun tatil süresine sahip bayramdır ve iş yerlerinin kapanması zorunludur.)