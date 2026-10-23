23 Ekim gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

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Gümüş fiyatları 23 Ekim Cuma günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Değerli metal piyasasında gram gümüşün güncel alış ve satış seviyeleri merak edilirken, ons gümüşteki fiyat değişimleri de araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde gümüş fiyatlarının hangi seviyelerde olduğu ve piyasada yükseliş ya da düşüş yaşanıp yaşanmadığı gündeme geliyor. Peki, gram gümüş bugün ne kadar? İşte 23 Ekim 2026 Cuma gümüş fiyatlarında son durum…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatları 23 Ekim 2026 Cuma günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Haftanın son işlem gününde gram gümüşün alış ve satış fiyatları merak edilirken, değerli metaldeki son hareketler de araştırılıyor. Gram gümüşün güncel fiyatı 86,429 TL seviyesinde bulunuyor.

23 Ekim 2026 saat 09.50.01 itibarıyla gram gümüş yüzde 0,89 oranında değer kaybetti. Önceki seviyesine göre 0,71 TL gerileyen gram gümüşün alış fiyatı 86,3973 TL, satış fiyatı ise 86,4933 TL olarak kaydedildi. Gümüş piyasasındaki düşüşün ardından yatırımcılar, değerli metalin gün içindeki seyrini ve fiyatlarda yeni bir hareket yaşanıp yaşanmayacağını takip ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 23 Ekim 2026 Cuma günü düşüş öne çıkıyor. Gram gümüş yüzde 0,89 değer kaybederken alış fiyatı 86,3973 TL, satış fiyatı ise 86,4933 TL seviyesinde bulunuyor. Saat 09.50.01 itibarıyla 0,71 TL gerileyen gram gümüşteki son değişimler yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Haftanın son işlem gününde piyasayı takip edenler, gümüş fiyatlarının günün ilerleyen saatlerinde nasıl bir seyir izleyeceğini merak ediyor.