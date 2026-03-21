21 Mart gram gümüş ne kadar oldu, savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

21 Mart itibarıyla gram gümüş fiyatları yatırımcıların en çok takip ettiği konular arasında bulunuyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik belirsizlikler, değerli metaller piyasasında hareketliliği artırırken, yatırımcılar gümüşün yükseliş mi yoksa düşüş mü gösterdiğini merak ediyor. Güncel gram gümüş fiyatları ve piyasa analizleri haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (21 MART CUMARTESİ)

21 Mart Cumartesi itibarıyla Türkiye'de 1 gram gümüş fiyatı yaklaşık 96,47 TL alış ve 96,60 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Önceki kapanış fiyatı 103,75 TL civarında gerçekleşmişti. Güncel verilere göre gram gümüşte %6,89 oranında düşüş yaşanıyor. Piyasa hareketlerine bağlı olarak gün içinde fiyatlarda değişiklik olabileceği belirtiliyor.

GÜMÜŞ DÜŞTÜ MÜ?

Son dönemde gümüş fiyatları dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. 21 Mart itibarıyla gram gümüşte belirgin bir geri çekilme gözlemlenirken, düşüş eğiliminin sürdüğü dikkat çekiyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Güncel verilere göre gram gümüş yaklaşık 96 TL seviyelerinde işlem görüyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler, döviz kurları ve yatırımcı talebi fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüş, hem uzun vadeli birikim aracı hem de kısa vadeli yatırım alternatifi olarak değerlendiriliyor. Küresel ekonomik gelişmeler, arz-talep dengesi ve döviz kurlarındaki değişimler fiyatları doğrudan etkilerken, yatırımcılar portföy çeşitlendirmesi amacıyla gümüşe yöneliyor. Piyasadaki dalgalanmalar göz önüne alındığında, temkinli hareket etmek önem taşıyor.