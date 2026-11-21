21 Kasım 2026 günü yayımlanan Resmî Gazete’de günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare Bölümü’ne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kararları ve günün ilanları Resmî Gazete’de yer alıyor. Peki, 21 Kasım 2026 Resmî Gazete’de yayımlanan kararlar neler? İşte detaylar…

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Adına 19 Haziran 2026 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Ekli Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA III Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD III Yardımı Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 8 Nisan 2024 Tarihinde Yürürlüğe Giren ve En Son 23 Aralık 2024 Tarihinde Değiştirilen 2021-2027 Finansman Anlaşmasını Değiştiren Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 12012)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma ve Anlaşmanın Değiştirilmesine İlişkin Olarak 13 Şubat 2025 Tarihinde İslamabad’da İmzalanan İlişik Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 12013)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ayni Hibe Desteği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 12014)

–– Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Arasında Gaziantep Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Suriye’deki Akademik Birimlerinin Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 12015)

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Suriye’de Kurulan Bazı Fakülte ve Yüksekokulların Kapatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 12016)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/389, 390, 391, 392, 393)

YÖNETMELİK

–– Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri