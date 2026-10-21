21 Ekim gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

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Gümüş fiyatlarında 21 Ekim Çarşamba günü yaşanan hareketlilik yatırımcıların odağında bulunuyor. Gram gümüşün alış ve satış fiyatındaki son durum merak edilirken, ons gümüşteki değişimler de yakından izleniyor. Değerli metal piyasasını takip edenler, haftanın üçüncü işlem gününde fiyatların hangi seviyelerde seyrettiğini ve gümüşte yükseliş ya da düşüş yaşanıp yaşanmadığını araştırıyor. Peki, gram gümüş bugün ne kadar oldu? İşte 21 Ekim 2026 Çarşamba gümüş fiyatlarında son duruma ilişkin merak edilenler…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatları 21 Ekim 2026 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde gram gümüşün alış ve satış fiyatları merak edilirken, değerli metaldeki son değişimler araştırılıyor. Gram gümüşün güncel fiyatı 91,3935 TL seviyesinde bulunuyor.

21 Ekim 2026 saat 10.27.08 itibarıyla gram gümüş yüzde 1,16 oranında değer kaybetti. Önceki seviyesine göre 0,94 TL gerileyen gram gümüşün alış fiyatı 91,4411 TL, satış fiyatı ise 91,5208 TL olarak kaydedildi. Yatırımcılar, haftanın üçüncü işlem gününde gümüş fiyatlarındaki değişimleri ve gün içindeki olası hareketleri yakından izliyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 21 Ekim 2026 Çarşamba günü düşüş hareketi öne çıkıyor. Gram gümüş yüzde 1,16 oranında değer kaybederken, alış fiyatı 91,4411 TL, satış fiyatı ise 91,5208 TL seviyesinde bulunuyor. Saat 10.27.08 itibarıyla 0,94 TL gerileyen değerli metalin gün içindeki seyri yatırımcıların odağında yer alıyor. Gümüş fiyatlarında yaşanabilecek yeni değişimler, piyasayı takip edenler tarafından yakından izleniyor.