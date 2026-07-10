2026 YALOVA LİSE TABAN PUANLARI: Yalova'da Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...
2026 Yalova lise taban puanları, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Yalova'da eğitim veren Anadolu liseleri, fen liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile imam hatip liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih döneminin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Yalova'da Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...
Lgs tercih heyecanı sürerken, 2026 Yalova lise taban puanları öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Yalova'da bulunan fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve mesleki teknik Anadolu liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimleri, tercih listesini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Yalova'da en yüksek taban puanlı liseler hangileri? Hangi okul kaç puanla öğrenci kabul ediyor? İşte 2026 Yalova Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar.
YALOVA'DA BAZI GÜZEL LİSLELERİN TABAN PUANLARI
- Yalova-Termal Fen Lisesi — 444,286
- Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi — 401,282
- Yalova Lisesi — 362,978
- Yalova Necmettin Erbakan Sosyal Bilimler Lisesi — 337,419
- Şehit Muhammed İslam Altuğ Anadolu İmam Hatip Lisesi — 317,230
- Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) — 265,259
- Altınova Tersane Girişimcileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Gemi Yapımı) — 217,771
- Zehra Ekşinozlugil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi — 220,604
- Şaban Temuge Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yiyecek ve İçecek Hizmetleri) — 165,169
- Şaban Temuge Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konaklama ve Seyahat Hizmetleri) — 160,770
- Zehra Ekşinozlugil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi) — 150,268
- Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi — 166,326
- Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi) — 248,400
- Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri) — 244,700
- Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Motorlu Araçlar Teknolojisi) — 236,900
- Altınova Tersane Girişimcileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Metal Teknolojisi) — 214,300
- Altınova Tersane Girişimcileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri) — 210,800
- Şaban Temuge Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pastacılık) — 171,500
- Şaban Temuge Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yiyecek İçecek Hizmetleri - Kız) — 168,900
- Zehra Ekşinozlugil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) — 228,600
- Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) — 201,400
- Yalova-Termal Fen Lisesi (İngilizce) — 453,206
- Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi (İngilizce) — 414,622
- Yalova Lisesi (İngilizce) — 372,174
- Yalova Necmettin Erbakan Sosyal Bilimler Lisesi (İngilizce) — 348,266
Not: LGS'de yerleştirmeler yalnızca taban puana göre değil, adayların yüzdelik dilimi, okul kontenjanı ve tercih sıralamasına göre yapılıyor. Bu nedenle tercih döneminde yüzdelik dilimlerin esas alınması daha sağlıklı bir tercih yapılmasını sağlar.