2026 YALOVA LİSE TABAN PUANLARI: Yalova'da Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...

Lgs tercih heyecanı sürerken, 2026 Yalova lise taban puanları öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Yalova'da bulunan fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve mesleki teknik Anadolu liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimleri, tercih listesini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Yalova'da en yüksek taban puanlı liseler hangileri? Hangi okul kaç puanla öğrenci kabul ediyor? İşte 2026 Yalova Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar.

YALOVA'DA BAZI GÜZEL LİSLELERİN TABAN PUANLARI

Yalova-Termal Fen Lisesi — 444,286

Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi — 401,282

Yalova Lisesi — 362,978

Yalova Necmettin Erbakan Sosyal Bilimler Lisesi — 337,419

Şehit Muhammed İslam Altuğ Anadolu İmam Hatip Lisesi — 317,230

Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) — 265,259

Altınova Tersane Girişimcileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Gemi Yapımı) — 217,771

Zehra Ekşinozlugil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi — 220,604

Şaban Temuge Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yiyecek ve İçecek Hizmetleri) — 165,169

Şaban Temuge Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konaklama ve Seyahat Hizmetleri) — 160,770

Zehra Ekşinozlugil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi) — 150,268

Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi — 166,326

Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi) — 248,400

Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri) — 244,700

Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Motorlu Araçlar Teknolojisi) — 236,900

Altınova Tersane Girişimcileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Metal Teknolojisi) — 214,300

Altınova Tersane Girişimcileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri) — 210,800

Şaban Temuge Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pastacılık) — 171,500

Şaban Temuge Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yiyecek İçecek Hizmetleri - Kız) — 168,900

Zehra Ekşinozlugil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) — 228,600

Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) — 201,400

Yalova-Termal Fen Lisesi (İngilizce) — 453,206

Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi (İngilizce) — 414,622

Yalova Lisesi (İngilizce) — 372,174

Yalova Necmettin Erbakan Sosyal Bilimler Lisesi (İngilizce) — 348,266

Not: LGS'de yerleştirmeler yalnızca taban puana göre değil, adayların yüzdelik dilimi, okul kontenjanı ve tercih sıralamasına göre yapılıyor. Bu nedenle tercih döneminde yüzdelik dilimlerin esas alınması daha sağlıklı bir tercih yapılmasını sağlar.