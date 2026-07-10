2026 SİVAS LİSE TABAN PUANLARI: Sivas'ta Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...
2026 Sivas lise taban puanları, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgi görüyor. Sivas'ta eğitim veren Anadolu liseleri, fen liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimleri, tercih döneminin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, Sivas'ta Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...
Lgs tercih heyecanı sürerken, 2026 Sivas lise taban puanları öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Sivas'ta bulunan fen liseleri, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile sınavla öğrenci alan diğer okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih listesini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Sivas'ta en yüksek taban puanlı liseler hangileri? Hangi okul kaç puanla öğrenci kabul ediyor? İşte 2026 Sivas Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar.
SİVAS'TA BAZI GÜZEL LİSLELERİN TABAN PUANLARI
- Sivas Fen Lisesi — 465,532
- Selçuk Anadolu Lisesi (İngilizce) — 447,877
- Selçuk Anadolu Lisesi (Almanca) — 443,188
- İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) — 434,838
- Sivas Lisesi — 412,610
- Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 398,787
- Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri) — 396,400
- Sivas Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) — 389,750
- Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Divriği) — 377,041
- Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi) — 374,520
- Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Motorlu Araçlar Teknolojisi) — 369,840
- Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Metal Teknolojisi) — 365,910
- Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri) — 361,730
- Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kimya Teknolojisi) — 356,820
- Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mobilya ve İç Mekân Tasarımı) — 351,480
- Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi — 340,000
- Kongre Anadolu Lisesi — 338,950
- Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 334,760
- Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi — 331,450
- Zara Ahmet Çuhadaroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 327,880
- Suşehri Anadolu Lisesi — 324,710
- Şarkışla Anadolu Lisesi — 320,560
- Gemerek Anadolu Lisesi — 316,940
- Kangal Anadolu Lisesi — 311,820
- Yıldızeli Anadolu Lisesi — 307,460
- Gürün Anadolu Lisesi — 303,980
- Hafik Anadolu Lisesi — 298,640
- Divriği Anadolu Lisesi — 294,870
- Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 262,000
Not: LGS'de yerleştirmeler yalnızca taban puana göre değil, adayların yüzdelik dilimi, okul kontenjanı ve tercih sıralamasına göre yapılıyor. Bu nedenle tercih döneminde yüzdelik dilimlerin esas alınması daha sağlıklı bir tercih yapılmasını sağlar.