2026 SİVAS LİSE TABAN PUANLARI: Sivas'ta Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...

Lgs tercih heyecanı sürerken, 2026 Sivas lise taban puanları öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Sivas'ta bulunan fen liseleri, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile sınavla öğrenci alan diğer okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih listesini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Sivas'ta en yüksek taban puanlı liseler hangileri? Hangi okul kaç puanla öğrenci kabul ediyor? İşte 2026 Sivas Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar.

SİVAS'TA BAZI GÜZEL LİSLELERİN TABAN PUANLARI

Sivas Fen Lisesi — 465,532

Selçuk Anadolu Lisesi (İngilizce) — 447,877

Selçuk Anadolu Lisesi (Almanca) — 443,188

İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) — 434,838

Sivas Lisesi — 412,610

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 398,787

Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri) — 396,400

Sivas Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) — 389,750

Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Divriği) — 377,041

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi) — 374,520

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Motorlu Araçlar Teknolojisi) — 369,840

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Metal Teknolojisi) — 365,910

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri) — 361,730

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kimya Teknolojisi) — 356,820

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mobilya ve İç Mekân Tasarımı) — 351,480

Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi — 340,000

Kongre Anadolu Lisesi — 338,950

Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 334,760

Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi — 331,450

Zara Ahmet Çuhadaroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 327,880

Suşehri Anadolu Lisesi — 324,710

Şarkışla Anadolu Lisesi — 320,560

Gemerek Anadolu Lisesi — 316,940

Kangal Anadolu Lisesi — 311,820

Yıldızeli Anadolu Lisesi — 307,460

Gürün Anadolu Lisesi — 303,980

Hafik Anadolu Lisesi — 298,640

Divriği Anadolu Lisesi — 294,870

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 262,000

Not: LGS'de yerleştirmeler yalnızca taban puana göre değil, adayların yüzdelik dilimi, okul kontenjanı ve tercih sıralamasına göre yapılıyor. Bu nedenle tercih döneminde yüzdelik dilimlerin esas alınması daha sağlıklı bir tercih yapılmasını sağlar.