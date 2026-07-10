2026 MUĞLA LİSE TABAN PUANLARI: Muğla'da Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...

Lgs tercih heyecanı devam ederken, 2026 Muğla lise taban puanları öğrencilerin ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. Muğla'da bulunan fen liseleri, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile sınavla öğrenci alan diğer okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih listesini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Muğla'da en yüksek taban puanlı liseler hangileri? Hangi okul kaç puanla öğrenci kabul ediyor? İşte 2026 Muğla Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar.

MUĞLA'DA BAZI GÜZEL LİSLELERİN TABAN PUANLARI

Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi — 463,561

Fethiye Belediye Fen Lisesi — 459,080

Köyceğiz Fen Lisesi — 450,040

Menteşe Anadolu Lisesi — 440,275

Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi — 425,678

Sebahattin Akyüz Fen Lisesi (Milas) — 420,700

Bodrum Anadolu Lisesi — 417,800

Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi — 414,600

Milas Anadolu Lisesi — 409,800

Ortaca Anadolu Lisesi — 404,900

Yatağan Fen Lisesi — 401,700

Datça Anadolu Lisesi — 397,400

Bodrum Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) — 192,773

Marmaris Anadolu İmam Hatip Lisesi — 152,978

Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 235,353

Marmaris İçmeler H. Narin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 185,409

Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Menteşe) — 183,711

Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Fethiye) — 183,393

Bodrum Turgut Reis Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 182,872

Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Fethiye) — 156,252

Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 228,400

Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 221,800

Fethiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 216,700

Ortaca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 208,600

Yatağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 201,900

Marmaris Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 198,700

Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 194,500

Datça Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 190,800

Dalaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 187,900

Ula Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 181,600

Not: LGS'de yerleştirmeler yalnızca taban puana göre değil, adayların yüzdelik dilimi, okul kontenjanı ve tercih sıralamasına göre yapılıyor. Bu nedenle tercih döneminde yüzdelik dilimlerin esas alınması daha sağlıklı bir tercih yapılmasını sağlar.