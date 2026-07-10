2026 MUĞLA LİSE TABAN PUANLARI: Muğla'da Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...
2026 Muğla lise taban puanları, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgi görüyor. Muğla'da eğitim veren Anadolu liseleri, fen liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimleri, tercih döneminin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, Muğla'da Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...
Lgs tercih heyecanı devam ederken, 2026 Muğla lise taban puanları öğrencilerin ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. Muğla'da bulunan fen liseleri, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile sınavla öğrenci alan diğer okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih listesini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Muğla'da en yüksek taban puanlı liseler hangileri? Hangi okul kaç puanla öğrenci kabul ediyor? İşte 2026 Muğla Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar.
MUĞLA'DA BAZI GÜZEL LİSLELERİN TABAN PUANLARI
- Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi — 463,561
- Fethiye Belediye Fen Lisesi — 459,080
- Köyceğiz Fen Lisesi — 450,040
- Menteşe Anadolu Lisesi — 440,275
- Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi — 425,678
- Sebahattin Akyüz Fen Lisesi (Milas) — 420,700
- Bodrum Anadolu Lisesi — 417,800
- Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi — 414,600
- Milas Anadolu Lisesi — 409,800
- Ortaca Anadolu Lisesi — 404,900
- Yatağan Fen Lisesi — 401,700
- Datça Anadolu Lisesi — 397,400
- Bodrum Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) — 192,773
- Marmaris Anadolu İmam Hatip Lisesi — 152,978
- Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 235,353
- Marmaris İçmeler H. Narin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 185,409
- Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Menteşe) — 183,711
- Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Fethiye) — 183,393
- Bodrum Turgut Reis Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 182,872
- Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Fethiye) — 156,252
- Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 228,400
- Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 221,800
- Fethiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 216,700
- Ortaca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 208,600
- Yatağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 201,900
- Marmaris Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 198,700
- Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 194,500
- Datça Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 190,800
- Dalaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 187,900
- Ula Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 181,600
Not: LGS'de yerleştirmeler yalnızca taban puana göre değil, adayların yüzdelik dilimi, okul kontenjanı ve tercih sıralamasına göre yapılıyor. Bu nedenle tercih döneminde yüzdelik dilimlerin esas alınması daha sağlıklı bir tercih yapılmasını sağlar.