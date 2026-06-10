2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde gözler, ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika Milli Futbol Takımı’nın açıkladığı son kadro listesine çevrildi. Meksika Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi duyuruya göre, teknik direktör Javier Aguirre, ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek turnuva için 26 kişilik nihai kadroyu belirledi. Peki, 2026 Meksika Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Edson Alvarez milli takımda mı? Detaylar haberimizde.

MEKSİKA DÜNYA KUPASI KADROSUNDA KİMLER VAR?

Turnuva tarihleri 11 Haziran – 19 Temmuz 2026 arasında oynanacak ve Meksika, ev sahibi avantajını kullanarak turnuvada güçlü bir performans hedefliyor. Kadro, deneyimli isimler ile Avrupa’nın üst düzey liglerinde forma giyen oyuncuların dengeli bir birleşiminden oluşuyor.

Her ne kadar kadronun tamamı federasyon tarafından resmen açıklanmış olsa da, turnuva öncesi taktik planlar ve son dakika sakatlık ihtimalleri nedeniyle teknik heyetin bazı küçük değişiklikler yapabileceği de futbol kamuoyunda konuşuluyor.

Meksika’nın bu turnuvadaki temel hedefi, özellikle son 16 turu eşiğini aşarak tarih yazmak ve yarı final potasına yaklaşmak olarak öne çıkıyor. Kadronun omurgasında Avrupa’da forma giyen orta saha ve savunma oyuncularının ağırlığı dikkat çekiyor.

EDSON ALVAREZ MİLLİ TAKIMDA MI?

Meksika Milli Takımı’nın son yıllardaki en kritik isimlerinden biri olan Edson Álvarez, istikrarlı performansı ve çok yönlü oyun yapısıyla kadro planlamasının merkezinde yer alıyor.