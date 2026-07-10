2026 İZMİT LİSE TABAN PUANLARI: İzmit'te Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...

Lgs tercih maratonunun başlamasıyla birlikte 2026 İzmit lise taban puanları öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. İzmit'te bulunan fen liseleri, Anadolu liseleri ve mesleki teknik Anadolu liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimleri, tercih listesini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İzmit'te en yüksek taban puanlı liseler hangileri? Hangi okul kaç puanla öğrenci kabul ediyor? İşte 2026 İzmit Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar.

İZMİT'TE BAZI GÜZEL LİSLELERİN TABAN PUANLARI

Kocaeli Fen Lisesi — 479,630

Fen Lisesi — 479,630 Muammer Dereli Fen Lisesi — 468,310

Şehit Özcan Kan Fen Lisesi — 462,840

24 Kasım Anadolu Lisesi — 410,886

Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi — 404,950

Gazi Anadolu Lisesi — 399,780

Kocaeli Anadolu Lisesi — 396,420

İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) — 394,630

Yahya Kaptan Anadolu Lisesi — 391,850

Nuh Çimento Anadolu Lisesi — 389,740

Kocaeli Anadolu İmam Hatip Lisesi — 387,510

Mimar Sinan Anadolu Lisesi — 384,920

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi — 382,680

Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri) — 379,540

Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) — 375,820

Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi) — 372,480

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Motorlu Araçlar Teknolojisi) — 368,940

Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri) — 365,610

Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Metal Teknolojisi) — 361,850

Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme) — 357,920

Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mobilya ve İç Mekân Tasarımı) — 354,730

Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kimya Teknolojisi) — 351,840

İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 348,910

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 344,720

Kocaeli Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 341,880

Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 338,460

Kocaeli Endüstri Meslek Lisesi — 334,950

Kocaeli Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 330,720

Kocaeli Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 326,850

Kocaeli Sağlık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 322,480

Not: LGS'de yerleştirmeler yalnızca taban puana göre değil, adayların yüzdelik dilimi, okul kontenjanı ve tercih sıralamasına göre yapılıyor. Bu nedenle tercih döneminde yüzdelik dilimlerin esas alınması daha sağlıklı bir tercih yapılmasını sağlar.