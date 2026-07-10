2026 İZMİT LİSE TABAN PUANLARI: İzmit'te Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...
2026 İzmit lise taban puanları, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İzmit'te eğitim veren Anadolu liseleri, fen liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile imam hatip liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih döneminin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Peki, İzmit'te Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...
Lgs tercih maratonunun başlamasıyla birlikte 2026 İzmit lise taban puanları öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. İzmit'te bulunan fen liseleri, Anadolu liseleri ve mesleki teknik Anadolu liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimleri, tercih listesini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İzmit'te en yüksek taban puanlı liseler hangileri? Hangi okul kaç puanla öğrenci kabul ediyor? İşte 2026 İzmit Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar.
İZMİT'TE BAZI GÜZEL LİSLELERİN TABAN PUANLARI
- Kocaeli Fen Lisesi — 479,630
- Muammer Dereli Fen Lisesi — 468,310
- Şehit Özcan Kan Fen Lisesi — 462,840
- 24 Kasım Anadolu Lisesi — 410,886
- Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi — 404,950
- Gazi Anadolu Lisesi — 399,780
- Kocaeli Anadolu Lisesi — 396,420
- İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) — 394,630
- Yahya Kaptan Anadolu Lisesi — 391,850
- Nuh Çimento Anadolu Lisesi — 389,740
- Kocaeli Anadolu İmam Hatip Lisesi — 387,510
- Mimar Sinan Anadolu Lisesi — 384,920
- Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi — 382,680
- Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri) — 379,540
- Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) — 375,820
- Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi) — 372,480
- İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Motorlu Araçlar Teknolojisi) — 368,940
- Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri) — 365,610
- Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Metal Teknolojisi) — 361,850
- Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme) — 357,920
- Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mobilya ve İç Mekân Tasarımı) — 354,730
- Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kimya Teknolojisi) — 351,840
- İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 348,910
- Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 344,720
- Kocaeli Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 341,880
- Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 338,460
- Kocaeli Endüstri Meslek Lisesi — 334,950
- Kocaeli Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 330,720
- Kocaeli Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 326,850
- Kocaeli Sağlık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 322,480
Not: LGS'de yerleştirmeler yalnızca taban puana göre değil, adayların yüzdelik dilimi, okul kontenjanı ve tercih sıralamasına göre yapılıyor. Bu nedenle tercih döneminde yüzdelik dilimlerin esas alınması daha sağlıklı bir tercih yapılmasını sağlar.