2026 İZMİR LİSE TABAN PUANLARI: İzmir'de Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...
2026 İzmir lise taban puanları, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgi görüyor. İzmir'de bulunan Anadolu liseleri, fen liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile sosyal bilimler liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih döneminin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, İzmir'de Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...
Lgs tercih maratonunun başlamasıyla birlikte 2026 İzmir lise taban puanları öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. İzmir'deki Anadolu liseleri, fen liseleri ve mesleki teknik Anadolu liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimleri, tercih listelerini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İzmir'de en yüksek taban puanlı liseler hangileri? Hangi okul kaç puanla öğrenci kabul ediyor? İşte 2026 İzmir Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanlarına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.
İZMİR'DE BAZI GÜZEL LİSLELERİN TABAN PAUNLARI
- İzmir Fen Lisesi — 494,000
- Bornova Anadolu Lisesi (İngilizce) — 484,000
- İzmir Atatürk Lisesi (Almanca) — 483,000
- İzmir Atatürk Lisesi (Fransızca) — 482,000
- Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi — 481,000
- Bornova Anadolu Lisesi (Almanca) — 474,000
- Bornova Anadolu Lisesi (Fransızca) — 471,000
- İzmir Kız Lisesi (İngilizce) — 475,500
- Çiğli Fen Lisesi — 470,800
- Cihat Kora Anadolu Lisesi — 469,900
- Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi — 468,700
- Karşıyaka Anadolu Lisesi — 466,800
- Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi — 465,900
- Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi — 464,600
- Karşıyaka Necip Demir Anadolu Lisesi — 463,700
- Konak Anadolu Lisesi — 462,900
- İzmir Sosyal Bilimler Lisesi — 462,000
- Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi — 461,800
- Karabağlar Anadolu Lisesi — 459,900
- Buca Anadolu Lisesi — 458,800
- Çiğli Anadolu Lisesi — 456,700
- Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi — 455,900
- Narlıdere Anadolu Lisesi — 454,800
- Balçova Anadolu Lisesi — 453,900
- Menemen Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi — 452,700
- Torbalı Fen Lisesi — 451,800
- Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi — 450,900
- Seferihisar Anadolu Lisesi — 449,800
- Menderes Anadolu Lisesi — 448,900
- Tire Kutsan Anadolu Lisesi — 447,700
- Ödemiş Fen Lisesi — 446,800
- Bergama Fen Lisesi — 445,900
- Foça Fen Lisesi — 444,800
- Menemen Anadolu Lisesi — 443,900
- Torbalı Anadolu Lisesi — 442,800
- Aliağa Anadolu Lisesi — 441,900
- Bayındır Anadolu Lisesi — 440,800
- Kemalpaşa Anadolu Lisesi — 439,900
- Urla Anadolu Lisesi — 438,800
- Selçuk Anadolu Lisesi — 437,900
- Çeşme Anadolu Lisesi — 436,900
- Tire Anadolu Lisesi — 435,900
- Ödemiş Anadolu Lisesi — 434,800
- Bergama Anadolu Lisesi — 433,900
- İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi — 375,000
- Gaziemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 392,800
- Konak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 389,900
- Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 386,700
- Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 383,800
- Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 381,900
Not: LGS'de yerleştirmeler yalnızca taban puana göre değil, adayların yüzdelik dilimi, okul kontenjanı ve tercih sıralamasına göre yapılıyor. Bu nedenle tercih döneminde yüzdelik dilimlerin esas alınması daha sağlıklı bir tercih yapılmasını sağlar.