2026 İZMİR LİSE TABAN PUANLARI: İzmir'de Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...

Lgs tercih maratonunun başlamasıyla birlikte 2026 İzmir lise taban puanları öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. İzmir'deki Anadolu liseleri, fen liseleri ve mesleki teknik Anadolu liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimleri, tercih listelerini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İzmir'de en yüksek taban puanlı liseler hangileri? Hangi okul kaç puanla öğrenci kabul ediyor? İşte 2026 İzmir Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanlarına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.

İZMİR'DE BAZI GÜZEL LİSLELERİN TABAN PAUNLARI

İzmir Fen Lisesi — 494,000

Bornova Anadolu Lisesi (İngilizce) — 484,000

İzmir Atatürk Lisesi (Almanca) — 483,000

İzmir Atatürk Lisesi (Fransızca) — 482,000

Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi — 481,000

Bornova Anadolu Lisesi (Almanca) — 474,000

Bornova Anadolu Lisesi (Fransızca) — 471,000

İzmir Kız Lisesi (İngilizce) — 475,500

Çiğli Fen Lisesi — 470,800

Cihat Kora Anadolu Lisesi — 469,900

Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi — 468,700

Karşıyaka Anadolu Lisesi — 466,800

Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi — 465,900

Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi — 464,600

Karşıyaka Necip Demir Anadolu Lisesi — 463,700

Konak Anadolu Lisesi — 462,900

İzmir Sosyal Bilimler Lisesi — 462,000

Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi — 461,800

Karabağlar Anadolu Lisesi — 459,900

Buca Anadolu Lisesi — 458,800

Çiğli Anadolu Lisesi — 456,700

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi — 455,900

Narlıdere Anadolu Lisesi — 454,800

Balçova Anadolu Lisesi — 453,900

Menemen Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi — 452,700

Torbalı Fen Lisesi — 451,800

Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi — 450,900

Seferihisar Anadolu Lisesi — 449,800

Menderes Anadolu Lisesi — 448,900

Tire Kutsan Anadolu Lisesi — 447,700

Ödemiş Fen Lisesi — 446,800

Bergama Fen Lisesi — 445,900

Foça Fen Lisesi — 444,800

Menemen Anadolu Lisesi — 443,900

Torbalı Anadolu Lisesi — 442,800

Aliağa Anadolu Lisesi — 441,900

Bayındır Anadolu Lisesi — 440,800

Kemalpaşa Anadolu Lisesi — 439,900

Urla Anadolu Lisesi — 438,800

Selçuk Anadolu Lisesi — 437,900

Çeşme Anadolu Lisesi — 436,900

Tire Anadolu Lisesi — 435,900

Ödemiş Anadolu Lisesi — 434,800

Bergama Anadolu Lisesi — 433,900

İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi — 375,000

Gaziemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 392,800

Konak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 389,900

Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 386,700

Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 383,800

Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 381,900

Not: LGS'de yerleştirmeler yalnızca taban puana göre değil, adayların yüzdelik dilimi, okul kontenjanı ve tercih sıralamasına göre yapılıyor. Bu nedenle tercih döneminde yüzdelik dilimlerin esas alınması daha sağlıklı bir tercih yapılmasını sağlar.