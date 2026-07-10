2026 İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI: İstanbul'da Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...

Lgs tercih döneminin başlamasına kısa bir süre kala, 2026 İstanbul lise taban puanları öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. İstanbul'da eğitim veren Anadolu liseleri, fen liseleri ve mesleki teknik Anadolu liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimleri, tercih listesini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul'da hangi lise kaç puanla öğrenci alıyor? En yüksek taban puanlı liseler hangileri? İşte 2026 İstanbul Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanlarına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.

İSTANBUL'DA BAZI GÜZEL LİSLELERİN TABAN PAUNLARI

Galatasaray Lisesi — 500,000

İstanbul Erkek Lisesi — 500,000

Kabataş Erkek Lisesi (Almanca) — 497,568

İstanbul Atatürk Fen Lisesi — 495,352

Cağaloğlu Anadolu Lisesi — 493,964

Çapa Fen Lisesi — 489,005

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi — 489,019

Kadıköy Anadolu Lisesi — 485,280

Haydarpaşa Lisesi — 478,430

Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi — 486,221

Vefa Lisesi — 481,227

Pertevniyal Lisesi — 472,615

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi — 480,514

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi — 482,437

Adile Mermerci Anadolu Lisesi — 474,889

Burak Bora Anadolu Lisesi — 477,630

Hasan Polatkan Anadolu Lisesi — 446,912

Yeşilköy Anadolu Lisesi — 446,671

Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi — 443,870

Beykoz Fen Lisesi — 440,447

Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi — 436,420

İstanbul Üsküdar Lisesi — 433,533

Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi — 428,693

Şişli Anadolu Lisesi — 425,407

Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi — 425,305

Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi — 423,918

Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi — 422,314

Bahçelievler Anadolu Lisesi — 421,447

Süleyman Nazif Anadolu Lisesi — 419,866

Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi — 418,272

Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi — 417,941

Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi — 416,593

Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi — 414,850

Beylikdüzü Aziz Sancar Fen Lisesi — 413,677

Tuzla Fen Lisesi — 411,955

Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi — 410,624

Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi — 408,947

Pendik Fatih Anadolu Lisesi — 407,588

Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi — 405,913

TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi — 404,628

Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi — 403,215

Beşiktaş Anadolu Lisesi — 478,335

Nişantaşı Anadolu Lisesi — 401,944

Şehremini Anadolu Lisesi — 400,862

İstanbul Lisesi — 399,708

Beylikdüzü Anadolu Lisesi — 398,617

Esenyurt Anadolu Lisesi — 397,452

Avcılar Anadolu Lisesi — 396,118

Küçükçekmece Anadolu Lisesi — 394,955

Zeytinburnu Anadolu Lisesi — 392,870

Not: LGS'de yerleştirmeler yalnızca taban puana göre değil, adayların yüzdelik dilimi, okul kontenjanı ve tercih sıralamasına göre yapılıyor. Bu nedenle tercih döneminde yüzdelik dilimlerin esas alınması daha sağlıklı bir tercih yapılmasını sağlar.