2026 İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI: İstanbul'da Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...
2026 İstanbul lise taban puanları, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Anadolu liseleri, fen liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile imam hatip liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih sürecinde en önemli kriterler arasında yer alıyor. Peki, İstanbul'da Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...
Lgs tercih döneminin başlamasına kısa bir süre kala, 2026 İstanbul lise taban puanları öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. İstanbul'da eğitim veren Anadolu liseleri, fen liseleri ve mesleki teknik Anadolu liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimleri, tercih listesini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul'da hangi lise kaç puanla öğrenci alıyor? En yüksek taban puanlı liseler hangileri? İşte 2026 İstanbul Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanlarına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.
İSTANBUL'DA BAZI GÜZEL LİSLELERİN TABAN PAUNLARI
- Galatasaray Lisesi — 500,000
- İstanbul Erkek Lisesi — 500,000
- Kabataş Erkek Lisesi (Almanca) — 497,568
- İstanbul Atatürk Fen Lisesi — 495,352
- Cağaloğlu Anadolu Lisesi — 493,964
- Çapa Fen Lisesi — 489,005
- Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi — 489,019
- Kadıköy Anadolu Lisesi — 485,280
- Haydarpaşa Lisesi — 478,430
- Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi — 486,221
- Vefa Lisesi — 481,227
- Pertevniyal Lisesi — 472,615
- Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi — 480,514
- Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi — 482,437
- Adile Mermerci Anadolu Lisesi — 474,889
- Burak Bora Anadolu Lisesi — 477,630
- Hasan Polatkan Anadolu Lisesi — 446,912
- Yeşilköy Anadolu Lisesi — 446,671
- Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi — 443,870
- Beykoz Fen Lisesi — 440,447
- Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi — 436,420
- İstanbul Üsküdar Lisesi — 433,533
- Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi — 428,693
- Şişli Anadolu Lisesi — 425,407
- Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi — 425,305
- Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi — 423,918
- Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi — 422,314
- Bahçelievler Anadolu Lisesi — 421,447
- Süleyman Nazif Anadolu Lisesi — 419,866
- Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi — 418,272
- Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi — 417,941
- Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi — 416,593
- Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi — 414,850
- Beylikdüzü Aziz Sancar Fen Lisesi — 413,677
- Tuzla Fen Lisesi — 411,955
- Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi — 410,624
- Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi — 408,947
- Pendik Fatih Anadolu Lisesi — 407,588
- Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi — 405,913
- TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi — 404,628
- Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi — 403,215
- Beşiktaş Anadolu Lisesi — 478,335
- Nişantaşı Anadolu Lisesi — 401,944
- Şehremini Anadolu Lisesi — 400,862
- İstanbul Lisesi — 399,708
- Beylikdüzü Anadolu Lisesi — 398,617
- Esenyurt Anadolu Lisesi — 397,452
- Avcılar Anadolu Lisesi — 396,118
- Küçükçekmece Anadolu Lisesi — 394,955
- Zeytinburnu Anadolu Lisesi — 392,870
Not: LGS'de yerleştirmeler yalnızca taban puana göre değil, adayların yüzdelik dilimi, okul kontenjanı ve tercih sıralamasına göre yapılıyor. Bu nedenle tercih döneminde yüzdelik dilimlerin esas alınması daha sağlıklı bir tercih yapılmasını sağlar.