2026 ESKİŞEHİR LİSE TABAN PUANLARI: Eskişehir'de Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...

Lgs tercih süreci devam ederken, 2026 Eskişehir lise taban puanları öğrencilerin ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. Eskişehir'de bulunan fen liseleri, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile sınavla öğrenci alan diğer okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih listesini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Eskişehir'de en yüksek taban puanlı liseler hangileri? Hangi okul kaç puanla öğrenci kabul ediyor? İşte 2026 Eskişehir Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar.

ESKİŞEHİR'DE BAZI GÜZEL LİSLELERİN TABAN PUANLARI

Eskişehir Fatih Fen Lisesi — 476,241

Eskişehir Anadolu Lisesi — 462,775

Borsa İstanbul Fen Lisesi — 453,903

Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi — 449,021

Atatürk Lisesi — 440,572

Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Havacılık ve Uzay Teknolojisi) — 426,644

Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Uçak Bakım Alanı) — 417,270

Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi — 407,300

Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri) — 396,380

Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi — 384,270

Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi — 378,440

Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Teknoloji Programı) — 367,760

Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi — 367,520

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri) — 366,360

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Raylı Sistemler Teknolojisi) — 347,020

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi) — 345,030

Beylikova Fen Lisesi — 344,190

Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sağlık Hizmetleri) — 336,200

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Motorlu Araçlar Teknolojisi) — 333,710

Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi — 298,280

Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) — 276,980

Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri) — 274,580

Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi — 248,800

Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yiyecek ve İçecek Hizmetleri) — 241,140

Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konaklama ve Seyahat Hizmetleri) — 240,250

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Grafik ve Fotoğraf) — 221,040

Not: LGS'de yerleştirmeler yalnızca taban puana göre değil, adayların yüzdelik dilimi, okul kontenjanı ve tercih sıralamasına göre yapılıyor. Bu nedenle tercih döneminde yüzdelik dilimlerin esas alınması daha sağlıklı bir tercih yapılmasını sağlar.