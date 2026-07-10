2026 ESKİŞEHİR LİSE TABAN PUANLARI: Eskişehir'de Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...
2026 Eskişehir lise taban puanları, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgi görüyor. Eskişehir'de eğitim veren Anadolu liseleri, fen liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimleri, tercih döneminin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, Eskişehir'de Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...
Lgs tercih süreci devam ederken, 2026 Eskişehir lise taban puanları öğrencilerin ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. Eskişehir'de bulunan fen liseleri, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile sınavla öğrenci alan diğer okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih listesini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Eskişehir'de en yüksek taban puanlı liseler hangileri? Hangi okul kaç puanla öğrenci kabul ediyor? İşte 2026 Eskişehir Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar.
ESKİŞEHİR'DE BAZI GÜZEL LİSLELERİN TABAN PUANLARI
- Eskişehir Fatih Fen Lisesi — 476,241
- Eskişehir Anadolu Lisesi — 462,775
- Borsa İstanbul Fen Lisesi — 453,903
- Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi — 449,021
- Atatürk Lisesi — 440,572
- Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Havacılık ve Uzay Teknolojisi) — 426,644
- Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Uçak Bakım Alanı) — 417,270
- Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi — 407,300
- Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri) — 396,380
- Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi — 384,270
- Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi — 378,440
- Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Teknoloji Programı) — 367,760
- Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi — 367,520
- Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri) — 366,360
- Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Raylı Sistemler Teknolojisi) — 347,020
- Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi) — 345,030
- Beylikova Fen Lisesi — 344,190
- Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sağlık Hizmetleri) — 336,200
- Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Motorlu Araçlar Teknolojisi) — 333,710
- Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi — 298,280
- Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) — 276,980
- Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri) — 274,580
- Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi — 248,800
- Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yiyecek ve İçecek Hizmetleri) — 241,140
- Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konaklama ve Seyahat Hizmetleri) — 240,250
- Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Grafik ve Fotoğraf) — 221,040
Not: LGS'de yerleştirmeler yalnızca taban puana göre değil, adayların yüzdelik dilimi, okul kontenjanı ve tercih sıralamasına göre yapılıyor. Bu nedenle tercih döneminde yüzdelik dilimlerin esas alınması daha sağlıklı bir tercih yapılmasını sağlar.