2026'da sözleşmesi sona erecek futbolcular listesi!

2026 yılında sözleşmeleri sona erecek futbolcuların listesi araştırılıyor. Bu liste, futbol kulüplerinin gelecek planlamaları için büyük önem taşıyor. Ayrıca transfer piyasasında da belirleyici olacak isimlerin yer aldığı listede, birçok ünlü futbolcu bulunuyor. Detaylar haberimizde.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Futbolda ara transfer dönemi, takımların kadrolarını güçlendirebilmesi için sezon ortasında açılan önemli bir süreçtir. 2025-2026 sezonunda ara transfer dönemi 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak. Kulüpler bu tarihten itibaren yeni oyuncularla sözleşme imzalayabilecek.

Ara transfer dönemi 10 Şubat 2026 itibarıyla sona erecek. Bu tarihten sonra takımlar, sezonun geri kalan bölümüne mevcut kadrolarıyla devam etmek zorunda olacak.

SÜPER LİG'DE DEVRE ARASI TAKVİMİ

Trendyol Süper Lig, 2025-2026 sezonuna 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla start verecek. Ligin ilk yarısı ise 19, 20, 21 ve 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

2026'DA SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK BAZI FUTBOLCULAR

Robert Lewandowski (Barcelona)

Marc Guehi (Crystal Palace)

Dusan Vlahovic (Juventus)

Mike Maignan (AC Milan)

Ruben Neves (Al-Hilal)

Serge Gnabry (Bayern Münih)

John Stones (Manchester City)

Leon Goretzka (Bayern Münih)

Franck Kessie (Al-Ahli)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Marcelo Brozovic (Al-Nassr)

Andreas Christensen (Barcelona)

Sadio Mane (Al-Nassr)

Dayot Upamecano (Bayern Münih)

Ibrahima Konate (Liverpool)

Bernardo Silva (Manchester City)

Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Quinten Timber (Feyenoord)

Weston McKennie (Juventus)

Fabinho (Al-Ittihad)

Yves Bissouma (Tottenham)

Andrew Robertson (Liverpool)

Vitaliy Mykolenko (Everton)

Harry Maguire (Manchester United)

Karim Benzema (Al-Ittihad)

Paulo Dybala (Roma)

Bu futbolcuların sözleşmeleri 2026'nın farklı tarihlerinde sona ermektedir.