2025 YKS saat kaçta açıklanmıştı, geçen sene YKS saat kaçta açıklanmıştı?

Yks sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken adaylar, geçmiş yıllardaki açıklanma saatlerini de incelemeye başladı. Özellikle "2025 YKS saat kaçta açıklanmıştı?" sorusu, sonuçların erken açıklanma ihtimalini değerlendirmek isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki 2025 YKS sonuçları saat kaçta açıklanmıştı ve bu yıl benzer bir uygulama bekleniyor mu?

2025 YKS SAAT KAÇTA AÇIKLANMIŞTI?

2026 YKS sonuçları için geri sayım sürerken adaylar, geçmiş yıllardaki sonuç açıklanma saatlerini de araştırıyor. Özellikle "2025 YKS saat kaçta açıklanmıştı?" sorusu, sonuçların bu yıl da erken saatlerde erişime açılıp açılmayacağını merak eden milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. İşte 2025 YKS sonuçlarının açıklanma saati ve bu yıla ilişkin beklentiler...

2025 YKS SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?

2025 YKS sonuçları, ÖSYM tarafından 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinde erişime açıldı. Adaylar, sonuçlarını sabahın erken saatlerinden itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebildi. Sonuçların erken saatlerde yayımlanması, bu yıl da benzer bir beklentinin oluşmasına neden oldu.

2025 YKS: Sonuçların 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanması beklenirken, ÖSYM sonuçları 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü erişime açtı. Böylece sonuçlar yaklaşık 3 gün erken ve hafta sonu açıklanmış oldu.

2024 YKS : Sonuçlar, ÖSYM'nin duyurduğu takvimden bir gün önce, 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 07.35'te açıklandı.

2023 YKS: Sonuçların, ilan edilen tarihten 2 gün önce açıklandığı biliniyor.

2026 YKS SONUÇLARI DA SABAH SAATLERİNDE Mİ AÇIKLANACAK?

ÖSYM, sınav sonuçlarını açıklayacağı saate ilişkin önceden resmi bir saat bilgisi paylaşmıyor. Ancak geçmiş yıllarda birçok sınav sonucunun sabahın erken saatlerinde erişime açılması nedeniyle adaylar, 2026 YKS sonuçlarının da benzer saatlerde ilan edilmesini bekliyor. Buna rağmen sonuçların açıklanacağı kesin saat konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.

ÖSYM SONUÇLARI ERKEN AÇIKLAYABİLİYOR

Geçmiş yıllarda ÖSYM, bazı sınav sonuçlarını ilan edilen resmi tarihten önce veya günün erken saatlerinde yayımladı. Bu nedenle adaylar, sonuç ekranını açıklanma tarihinden itibaren düzenli olarak kontrol ediyor. Ancak erken açıklama tamamen ÖSYM'nin değerlendirme sürecine bağlı olduğu için kesinlik taşımıyor.

YKS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

YKS sonuçları açıklandığında adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak sonuç belgelerini görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında TYT, AYT ve YDT puanları, başarı sıralamaları ile yerleştirme puanına ilişkin bilgiler yer alacak.

YKS SONUÇLARININ ARDINDAN TERCİH SÜRECİ BAŞLAYACAK

Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite tercih maratonu başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu doğrultusunda adaylar, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve geçen yılın taban puanlarını dikkate alarak tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Bu nedenle sonuçların ilan edilmesiyle birlikte gözler tercih takvimine çevrilecek.