2025'in en iyi filmleri hangileri? Metacritic puanlarına göre 2025 yılının en iyi 10 filmi açıklandı!

2025 yılının sonuna yaklaşırken, sinema dünyası yılın en iyi filmlerini değerlendirdi. Metacritic puanlarına göre belirlenen 2025'in en iyi filmleri, birçok sinemaseverin takibini yaptığı yapımlar arasında yer aldı. Özellikle "Savaş Üstüne Savaş" gibi epik yapımlar, bu yılın en çok konuşulan filmleri oldu. Peki, 2025 yılının en iyi filmleri nelerdi? İşte yılın dikkat çeken yapımlarına dair detaylar.

2025 YILININ EN İYİ FİLMLERİ NELER?

2025 yılının en iyi filmleri, sinemaseverler tarafından büyük bir heyecanla izlenmiş ve tartışılmış yapımlar. Metacritic puanlarına göre sıralanan bu filmler, sadece eleştirmenlerin değil, aynı zamanda geniş izleyici kitlesinin de ilgisini çekti. İşte 2025 yılının zirveye çıkan filmleri:

ONE BATTLE AFTER ANOTHER: 95 PUAN

2025 yılının en iyi filmi, hiç kuşkusuz "Savaş Üstüne Savaş" (One Battle After Another) oldu. 95 puanla zirveye yerleşen bu film, geçmişinden kaçmaya çalışan Bob'un, kızının eski düşmanları tarafından kaçırılması sonrası verdiği mücadeleyi konu alıyor. Film, savaşın psikolojik ve fiziksel yüklerini derinlemesine keşfederken, Bob'un intikam alma yolundaki hikayesini epik bir şekilde sunuyor.

One Battle After Another, görsel efektleri, güçlü performansları ve derinlemesine işlediği temalarla izleyicileri büyülemeyi başardı. Metacritic'in zirvesindeki bu yapım, 2025'in en dikkat çekici ve en çok izlenen filmi oldu.

KILL BILL: THE WHOLE BLOODY AFFAIR: 95 PUAN

Bir başka 95 puanla zirveye yerleşen film ise "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" oldu. Bu film, Kill Bill serisinin Volume 1 ve Volume 2'nin birleşiminden oluşuyor ve Uma Thurman'ın ikonik Gelin karakterinin intikam yolundaki destanını anlatıyor. Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini üstlendiği bu yapım, aksiyon severlerin yıllardır beklediği bir başyapıt olarak sinemaya damgasını vurdu.

Kill Bill serisinin birleşimi, aksiyonun doruk noktasına ulaşırken, Tarantino'nun stilini ve film dilini sevenleri tekrar bir araya getirdi. Bu film, 2025 yılında sadece aksiyon tutkunları için değil, aynı zamanda sinema sanatına ilgisi olan herkes için önemli bir yer edinmiştir.

MY UNDESIRABLE FRIENDS: PART I - LAST AIR IN MOSCOW: 94 PUAN

Metacritic listesinde 94 puanla üçüncü sıraya yerleşen "My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow", bir belgesel film olarak büyük takdir topladı. Senaryosu Julia Loktev tarafından kaleme alınan film, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden yüksek puanlar aldı. Belgesel, Moskova'da yaşanan dramatik olayları ve insan ilişkilerini derinlemesine incelerken, dünya çapında pek çok ödül kazandı.

Film, belgesel yapımlarının modern sinemada ne kadar güçlü bir yere sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. "My Undesirable Friends" sadece ödüllerle değil, aynı zamanda yaptığı etkili anlatımla da yılın en iyi filmleri arasında yerini aldı.

2025'İN EN İYİ FİLMLERİNDEN DİĞERLERİ

2025 yılı boyunca pek çok film yayınlandı, ancak bunlar yılın en iyileri olarak öne çıktı. Metacritic'teki yüksek puanlarla dikkat çeken diğer filmler de izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

BLKNWS: TERMS & CONDITIONS: 92 PUAN

Blknws: Terms & Conditions, 92 puanla 2025 yılının dikkat çeken yapımlarından biri oldu. Film, dijital dünyayı ve bu dünyada var olmanın getirdiği ahlaki ikilemleri konu alıyor. Teknoloji, medyanın etkisi ve bireysel özgürlükler üzerine güçlü bir yorum sunan yapım, hem görsel hem de tematik açıdan oldukça dikkat çekiciydi.

THE SECRET AGENT: 92 PUAN

The Secret Agent da 92 puanla listede yerini aldı. Film, casusluk dünyasında geçen karmaşık ve gerilim dolu bir hikayeyi anlatıyor. Özellikle karakter gelişimi ve derinlikli senaryosu ile dikkat çeken The Secret Agent, aksiyon sahnelerinin yanı sıra psikolojik gerilim öğeleriyle de izleyiciyi etkisi altına aldı.

IT WAS JUST AN ACCIDENT: 91 PUAN

Sadece Bir Kaza Olmuştu (It Was Just an Accident), 91 puanla sinemaseverlerden yüksek puan aldı. Gerçek bir hikayeden esinlenen bu dram, kaza sonucu yaşanan değişimleri ve insanların bu tür trajik olaylar karşısında nasıl hayatta kalmaya çalıştıklarını derinlemesine keşfediyor. Hem oyunculuk hem de hikaye anlatımı açısından 2025'in en dikkat çeken filmlerinden birisi oldu.

THE ALABAMA SOLUTION: 90 PUAN

The Alabama Solution ise 90 puanla izleyiciler tarafından beğenildi. Film, suç ve adalet temalarını işlerken, Alabama'da geçen dramatik bir hikaye üzerinden toplumsal sorunlara ışık tutuyor. Eleştirmenler, filmin akıcı anlatımını ve güçlü karakterlerini övüyor.

SORRY, BABY: 90 PUAN

Sorry, Baby da 90 puanla yılın en iyi filmleri arasında yer aldı. Bu film, ilişkiler, affetme ve kişisel gelişim üzerine derinlemesine bir drama sunuyor. Modern dünyada bireylerin ilişkilerindeki zorluklara dair dokunaklı bir hikaye anlatıyor.