Haberler

Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor

Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor, Galatasaray'ın iki savunma oyuncusu Victor Nelsson ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katmak istiyor.

  • Samsunspor, Galatasaray'dan Victor Nelsson ve Kazımcan Karataş'ı transfer listesine aldı.
  • Victor Nelsson, sezon başında Verona'ya kiralanmıştı ve 33 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
  • Kazımcan Karataş, devre arasında Başakşehir'e kiralandı ve 11 maçta 2 asist yaptı.

Trendyol Süper Lig'de iddialı bir kadro kurarak yeniden Avrupa kupalarını hedeflemek isteyen Samsunspor, transfer çalışmaları kapsamında gözünü Galatasaray'ın iki önemli ismine çevirdi.

GALATASARAY'DAN İKİ TRANSFER

Ajansspor'da yer alan habere göre; Samsunspor yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda savunmadaki kadro derinliğini artırmak ve kaliteyi yükseltmek amacıyla Galatasaray'dan Danimarkalı stoper Victor Nelsson ve sol bek Kazımcan Karataş'ı listesine aldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR 

Samsunspor kurmaylarının, önümüzdeki günlerde Galatasaray yönetimiyle resmi temasları hızlandırarak transferi bitirmeyi amaçladığı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSLARI

Victor Nelsson, sezon başında İtalya Serie A ekibi Verona'ya kiralanmıştı. Danimarkalı savunmacının formasını giydiği Verona, Serie B'ye düşerken, deneyimli oyuncu forma giydiği 33 karşılaşmada gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan RAMS Başakşehir'e kiralık olarak transfer olan Kazımcan Karataş ise 11 maçta 2 asist yaptı. 

Şaziye Ceyhan
Şaziye Ceyhan
Haberler.com
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler

Jandarmanın silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü! Yanındaki kadından kan donduran ifade

Yanmış cesedin sırrı çözüldü!Katil zanlısı kadından kan donduran ifade
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City’de Pep Guardiola dönemi sona erdi! Yerine çok tanıdık biri geliyor

Bir devir sona erdi!

Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

Daha imza atmadan kalemini kırdı! İşte gönderilmesini istediği isim
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi

Bayram töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca ortalık karıştı
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş

ROK neler yapmış neler! “Bu kadarına da pes” dedirten vurgun
Antalya'da eski belediye başkanı deveden düştü

Eski belediye başkanının şovu kötü bitti
Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek

Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek