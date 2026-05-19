Haberler

Şişli'deki 19 Mayıs Töreninde Resul Emrah Şahan Çelengine Müdahale Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli’deki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde gerginlik yaşandı. İlçe Başkanı Canercan Kartal, getirdiği çelenk üzerindeki CHP Şişli İlçe Başkanlığı yazısını kaldırdığında yerine kayyum atanan Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın ismi kaldı. Çelenge müdahale edildi.

(İSTANBUL) - Şişli'deki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde gerginlik yaşandı. İlçe Başkanı Canercan Kartal, getirdiği çelenk üzerindeki CHP Şişli İlçe Başkanlığı yazısını kaldırdığında yerine kayyum atanan Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın ismi kaldı. Çelenge müdahale edildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yurdun her bölgesinde törenler düzenleniyor. Şişli'deki törende ise yaşanan gerginlik dikkat çekti. Maçka Sanat Parkı'nda düzenlenen programda CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal, elindeki çelengi bıraktı.

Kartal, çelengi bıraktığı sırada Şişli İlçe Başkanlığı yazısını kaldırdı. Tutuklanarak yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın ismi ortaya çıkınca müdahale edildi.

"ŞİŞLİ'NİN BAŞKANI ŞAHAN'DIR"

İlçedeki kayyum Cevdet Ertürkmen'in yerine geçen hafta atanan kayyum Ayhan Terzi'nin de katıldığı programda söz konusu çelenk, tören alanından uzaklaştırıldı. Olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kartal, "Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dır. Bu bayram gençliğin, bizim, cumhuriyeti kuran ve hep birlikte yaşatacak olanlarındır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı

Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den Kayserispor'un çağrısına yanıt: Böyle bir karar bizi geriye götürür

TFF'den Türk futbolunu karıştıracak çağrıya yanıt: Böyle bir karar...
Karadeniz'i aratmayan görüntü! Gören şaşıp kalıyor

Karadeniz'i aratmayan görüntü! Gören şaşıp kalıyor
Beşiktaş'tan Altay Bayındır bombası! Son karar o isimde

Süper Lig devinden Altay bombası! Son karar o isimde
Kongo'da Ebola can kaybı 118'e yükseldi

Kongo'da Ebola alarmı devam ediyor: Ölü sayısı 118'e yükseldi
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra bir ilk yaşandı

Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra kabusu yaşadılar
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var

6 kişiyi öldüren saldırganın geçmişi ortaya çıktı
Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası

Ve Süper Lig devi bombayı patlattı