NATO, Estonya hava sahasında insansız hava aracını düşürdüğünü teyit etti

NATO, Litvanya'da bulunan Romanya'ya ait F-16 savaş uçaklarının Estonya hava sahasında bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü teyit etti.

NATO Sözcüsü Allison Hart, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Hart, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, NATO ile Estonya makamlarının yakın temas halinde bulunduğunu bildirdi.

NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Litvanya'da bulunan Romanya'ya ait F-16 savaş uçaklarının Estonya hava sahasında bir İHA'yı düşürdüğünü teyit eden Hart, "NATO, topraklarımızı korumak ve halkımızın güvenliğini sağlamak amacıyla olası hava tehditlerine karşı 7 gün 24 saat hazır ve muktedirdir." değerlendirmesinde bulundu.

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Estonya hava sahasına giren insansız hava aracının (İHA), Vortsjarv Gölü üzerinde NATO savaş uçağı tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
