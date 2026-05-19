Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü! Yanındaki kadından kan donduran ifade

İzmir’in Torbalı ilçesinde şantiye alanında bulunan yanmış kadın cesedinin Emine Dönmez'e ait olduğu tespit edildi. Cesedin yanındayken gözaltına alınan kadın, "Dönmez, annemin eski komşusu. Otomobilde rahatsızlandı, öksürmeye başladı. Yardımcı olmak için sırtına vurunca başını çarpıp, yaşamını yitirdi. Panikleyip cesedi yaktım" dedi.

İzmir'de Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yanmış bir kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine dün saat 19.00 sıralarında, Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak yanından geçen Fetret Çayı yakınlarındaki şantiye alanına gitti. 

YANMIŞ CESEDİN YANINDAKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, burada buldukları yanmış cesedin Emine Dönmez'e (73) ait olduğunu belirledi. Dönmez'in cesedinin yanındaki Dilek D. (46) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emine Dönmez'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Dilek D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

"PANİK OLUP, CESEDİ YAKTIM"

Gözaltına alınan Dilek D., hakkındaki cinayet iddialarını reddetti. Dilek D., ilk ifadesinde, "Emine Dönmez, annemin eski komşusu. Bir süre beraber gezdik. Otomobilde rahatsızlandı, öksürmeye başladı. Yardımcı olmak için sırtına vurunca başını çarpıp, yaşamını yitirdi" dedi. Dilek D., sonrasında panik olup, cesedi yaktığını da söyledi. Dilek D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
