20 Ocak Salı idari izinli olan iller! Hangi illerde idari izin ilan edildi?

Kar ve buzlanma riskine yönelik yapılan uyarıların ardından, kamu personeline idari izin verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle İstanbul'da böyle bir karar alınıp alınmadığı araştırılırken, gözler valiliklerin art arda yapacağı duyurulara çevrildi. Peki İstanbul'da idari izin kararı var mı? 20 Ocak Salı günü idari izin uygulanan iller hangileri?

19 OCAK'TA İDARİ İZİN UYGULANAN İLLER HANGİLERİ?

Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bazı illerde valilikler, kamu personeline yönelik idari izin kararlarını kamuoyuyla paylaştı. Alınan kararlar, özellikle risk grubunda yer alan çalışanları kapsıyor.

BARTIN

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü engelli, malul ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak. Açıklamada, sağlık, emniyet ve benzeri 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumunun ise hizmetin aksamaması gözetilerek ilgili kurumlar tarafından ayrıca değerlendirileceği ifade edildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği, il genelinde kar yağışının 20 Ocak Salı gününe kadar zaman zaman etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte buzlanma riskine dikkat çekilirken, kamu çalışanlarına yönelik idari izin uygulamasına dair nihai kararın hava koşullarındaki gelişmelere göre netleşeceği bildirildi.

İSTANBUL'DA İDARİ İZİN VAR MI?

İstanbul'da 19 Ocak Pazartesi günü için kamu personelini kapsayan genel bir idari izin kararı bulunmuyor. Kar yağışı birçok ilçede etkisini sürdürse de, İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi bir açıklama olmadığı için kamu kurumlarında normal mesai düzeni devam ediyor. Gözler, olası yeni hava durumu gelişmelerine bağlı olarak yapılabilecek açıklamalara çevrilmiş durumda.

20 OCAK SALI İDARİ İZİNLİ OLAN İLLER

20 Ocak Salı günü için henüz idari izin duyurusu yapılmadı.