2 Ocak okullar tatil mi? Cuma günü okullar tatil mi, 2 Ocak 2026 Cuma resmi tatil mi?

1 Ocak yılbaşı tatilinin ardından 2 Ocak Cuma gününün çalışma ve eğitim düzeni gündemin ilk sıralarında yer aldı. Kar yağışı nedeniyle bazı kentlerde alınan kararlar, "2 Ocak okullar tatil mi?" sorusunu daha da artırdı.

2 OCAK TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma günü resmi tatil kapsamında yer almıyor. Yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak tarihi için geçerli olup, bu tarihin ardından kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzeni sürüyor. Aynı şekilde eğitim kurumlarında da genel uygulama olarak derslerin devam etmesi öngörülüyor.

Resmi takvimde yer alan bu düzenleme doğrultusunda, ülke genelinde 2 Ocak günü için ilan edilmiş bir genel tatil bulunmuyor. Bu nedenle kar tatili kararı alınmayan illerde kamu hizmetleri ve eğitim faaliyetleri planlandığı şekilde yürütülüyor.

2 OCAK CUMA OKULLAR TATİL Mİ 2026?

Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma bazı illerde yerel tedbirleri beraberinde getirdi. Gümüşhane Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda 2 Ocak Cuma günü il merkezinde kar yağışı, don ve buzlanma riskinin artmasının beklendiğini duyurdu. Özellikle bazı mahalle ve caddelerde ulaşımda yaşanabilecek sorunlara dikkat çekildi.

Bu kapsamda Gümüşhane il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kurslarda, okul öncesi eğitim kurumlarında ve kreşlerde 2 Ocak Cuma günü eğitim faaliyetlerine ara verildi. Karar doğrultusunda kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula giden kadın çalışanlar idari izinli sayıldı. İl genelinde çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle ekipler tarafından yol açma çalışmaları başlatıldı. Kar tatili kararı bulunmayan illerde ise eğitim ve öğretim devam edecek.