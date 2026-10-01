2 Ekim Cuma 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 2 Ekim Cuma 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 2 Ekim 2026 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 2 Ekim 2026 Resmi Gazete bugünün kararları neler?
2 Ekim Cuma 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 2 Ekim 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 2 Ekim 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Nükleer Tesisler, Radyasyon Tesisleri ve Radyoaktif Atık Tesislerinde Yönetim Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Nükleer Tesislere İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Uydu ve Yer Tabanlı Radyo Seyrüsefer Sistemleri ve Gözetim Sistemleri Uçuş Kontrol Yönetmeliği (SHY-UK)
–– Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2026 Tarihli ve 2022/81264 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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