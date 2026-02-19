1937'de Chelsea ile Charlton Athletic arasındaki futbol maçının yoğun sis nedeniyle ertelendiğinden haberi olmayan kaleci Sam Bartram, tek başına saha

Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor.1937'de Chelsea ile Charlton Athletic arasındaki futbol maçının yoğun sis nedeniyle ertelendiğinden haberi olmayan kaleci Sam Bartram, tek başına sahada yaklaşık kaç dakika daha kalmıştır?

Programın yeni bölümündeki sorular, seyircilerde büyük bir ilgi uyandırıyor. Yarışmacının ne cevap vereceğini merak eden izleyiciler, aynı anda kendi cevaplarını da düşünerek bilgi düzeylerini test ediyor. 1937'de Chelsea ile Charlton Athletic arasındaki futbol maçının yoğun sis nedeniyle ertelendiğinden haberi olmayan kaleci Sam Bartram, tek başına sahada yaklaşık kaç dakika daha kalmıştır?

A: 15

B: 30

C: 60

D: 90

Cevap:

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller vaat eden efsanevi yarışma, atv'de heyecanla devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu yarışmada, tüm engelleri aşarak son soruyu doğru bilen şanslı yarışmacı 5 MİLYON TL'nin sahibi oluyor.

Yarışma boyunca belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik barajı geçen yarışmacılar, bu tutarları garantiliyor. Eğer yarışmacı bir soruda takılır ve yanlış cevap verirse, son geçtiği barajın ödülünü kazanıyor. Ayrıca, yarışmacı istediği an çekilerek, en son doğru bildiği sorunun karşılığını alma hakkına sahip.

Bu benzersiz formatta hem bilginizle hem de stratejinizle şansınızı zorlayabilir, hayal ettiğiniz büyük ödüle bir adım daha yaklaşabilirsiniz!

