18 Nisan 2026 burç yorumları! Oğlak, Aslan, Boğa burcu AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK yorumları ne diyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 NİSAN

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Birçok kişi size yeni fikirler verecek. Gelen bu yardımları kabul edin ve önünüzde açılacak yeni kapılardan yararlanın. Bu sayede beklenmedik ilerlemeler kaydedebilecek ve uzun süredir hayal ettiğiniz bir şeye çok yaklaşacaksınız. Ama riskleri iyi dengelemeye bakın, yoksa şimdiye dek elde ettiğiniz her şeyi birden kaybedebilirsiniz.

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

İnsanlarla iyi ilişkiler kurmada şu sıralar özellikle başarılısınız. Çekim gücünüz yüksek ve dört bir taraftan geleceğinize olumlu etkileri olacak bağlantılar yağıyor. Bu kişilere sadece işinize yarayabilecekleri için değil, insan olarak da değer verdiğinizden emin olun.

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Hem kendi içinizde hem de yaptığınız işlerde büyük bir rahatlık içindesiniz. Başkaları da bunun farkına varacak ve bu rahatlığınız yakınınızdaki kişilere de bulaşacak. Sizinle aynı kafa yapısındaki kişilerle bağlantı kurmak için bu fırsattan yararlanın. Planlarınızı başkalarının fikirlerini de katarak zenginleştirin ve bu odaklanmış enerjinizle harekete geçin. Eskiden ulaşılmaz sandığınız hedefler artık çok yakınınızda olacak.

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Bugün pek fazla iş başaramayabilirsiniz. Ama bunun sizi fazla engellemesine izin vermeyin. Çaba harcamaya devam ederseniz başarıyı yine yakalayacaksınız. Özel hayatınızda da, gerek partneriniz gerek arkadaşlarınızla benzer bir durum yaşıyorsunuz. Daha amaca yönelik bir diyalog içine girerek, çelişkileri ve yanlış anlamaları çözmeye çalışın. Stres, sağlığınız açısından tehlike oluşturuyor. Etkinliklerle dinlenme arasında bir orta yol bulmaya çalışın.

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

İşyerinde sakinleştirici bir etkiniz olacak. İş arkadaşlarınız sizden tavsiye ve öneriler almak için yanınıza gelecek ve bu, özgüveninizi ve kendinize inancınızı destekleyecek! Her zorluğun üstesinden gelebilirsiniz. Sevdiklerinizle tam bir uyum içinde çok eğleneceksiniz. Fiziksel kondisyonunuz neredeyse mükemmel düzeyde, ancak biraz daha eğlenceli faaliyetle daha da iyileştirilebilir. Bu, ilerideki hareketli günlere hazırlanmanın bir diğer yolu.

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Bugün biraz çalkantılı bir gün yaşayabilirsiniz. Bir yandan yapmaya çalıştığınız birçok iş yolunda gitmezken, diğer yandan sorunun karşılaştığınız kişilerden kaynaklandığını göreceksiniz. Aşırı tepki vermeyin. Bunun yerine sakinliğinizi korumaya çalışın ve böylece başkalarını kendinize hayran bırakın, sonunda bu tatsız günü olumsuzluklardan etkilenmeden bitirebilirsiniz.

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Kendinizi ulaşılamayacak hayallere kaptırmış gidiyorsunuz. Elde ettiklerinizi de kaybetmenizle sonuçlanabilecek herhangi bir risk almayın. Ancak, bu düşünceler sadece bir memnuniyetsizlik hissinden kaynaklanma tehlikesi de taşıyabilirler. Bunun yerine, bu memnuniyetsizliğinizin kökenine inin. Kendinize daha fazla huzur sunun ve biraz vicdan muhasebesi yapın. Sorununuzun kaynağını anlayacaksınız.

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Bugün işler pek de iyi gitmiyor. Günlük işlerinize konsantre olmakta güçlük çekiyorsunuz. Kendinizi motive etmeniz güç olsa da, karamsar olmanıza gerek yok. Elinizden gelenin en iyisini yaparsanız bir miktar başarıya ulaşabilirsiniz, ancak şimdilik fazlasını beklemeyin. Huzurunuzu ve özgüveninizi yeniden elde ettiğinizde, sorunlar da çözümlenmeye başlayacak.

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Yeni zorluklarla karşılaşmaya hazır olun, özellikle de ilk başlarda pek ilerleme kaydedemediğiniz işyerinizde. Bu sizi yıldırmasın. Bu tür dönemler gelir geçer. Özel hayatınızda da taze bir enerjiye ihtiyaç duyuyorsunuz. Çevrenizdekilerle ilişkilerinizin tükenmeye başladığını hissediyorsunuz. Günlük kalıpların dışına çıkın ve sıra dışı bir şey yapın.

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Sizi uğraştıracak bazı sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Birileri sizin aleyhinize hareket ediyor veya sırf varlığıyla bile sizi rahatsız ediyor olabilir. Ama siz karşılık vermediğiniz sürece, bu gibi anlık engeller hayatınızı ne derece etkileyebilir?

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Doğal bir uyum içinde olduğunuzdan, grup ortamlarındayken taviz vermeniz gerekmeden ve serbestçe hareket edebileceksiniz. Bu gücü eğlenceli sosyal aktivitelerde kullanabilir veya işyerinizde başkalarıyla birlikte çalışarak verim sağlamak için kullanabilirsiniz.

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Karşılaştığınız herkes size son derece sıcak ve olumlu yaklaşacak. Size verilen bu sevgiye siz de aynı ölçüde karşılık vermeye özen gösterirseniz, hayat boyu sürecek arkadaşlıkların temelini atmış olacaksınız. Hatta belki de meşhur "hayat arkadaşınızla" tanışabileceksiniz.