18 Aralık Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar

Güncelleme:
Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 18 Aralık Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 18 Aralık 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 18 Aralık 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

18 Aralık Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 18 Aralık 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 18 Aralık 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği

–– Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Teknolojik Ürünlerin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik

–– Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSÜGGM – 2025/1)

–– İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

–– Ödeal Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Resmi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Osman DEMİR
title