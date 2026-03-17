17 Mart Salı 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Mart Resmi Gazete yayımlandı!

17 Mart Salı 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 17 Mart 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 17 Mart 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11064)

–– Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Diğer Cihazlardan 2026 Yılında Alınacak Maktu Ücretlerin, 1/1/2026 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 23/12/2019 Tarihli ve 1841 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Yer Aldığı Şekilde Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11065)

–– Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11066)

–– 2026 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesi ile Bölgesel Girişim Sermayesi Uygulamalarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11067)

–– Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilerin Türkiye Gümrük Bölgesinden Transit Geçişine ve Transit Ticaret Kapsamında Yeniden İhracatına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11068)

–– Orta Karadeniz Serbest Bölgesinin Kurulmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11069)

–– Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermayenin 250.000.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11070)

–– Ankara İli, Etimesgut, Gölbaşı ve Bala İlçelerinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Ankara İli İçmesuyu Temin Projesi (Kesikköprü) Revize Ön Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11071)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Yer Alan Doğal Gaz Boru Hattı Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?11072)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Taşınmazlarda Elektrik Dağıtım Tesis Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, Hat Emniyet Sahalarının İse İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11073)

–– 154 kV Arakonak-1 GES TM-Bulanık TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11074)

–– 154 kV Uzundere I-II HES TM-Çayeli TM Enerji İletim Hattının 6 Numaralı Direğinin Deplase Edilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salının Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?11075)

–– 154 kV Türkeli TM İrtibatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11076)

–– 400 kV Saros Havza TM İrtibat Hatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11077)

–– Yüksekova Sulaması Projesi (DAP) Kapsamındaki Yüksekova Dilimli Sulama Projesinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11078)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 11079)

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği

–– Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/147, K: 2025/223 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2024/115, K: 2025/235 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2025 Tarihli ve E: 2025/8 (Değişik İşler), K: 2025/10 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2025 Tarihli ve E: 2025/79, K: 2025/257 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2025/121, K: 2025/271 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2025/126, K: 2025/272 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2025/128, K: 2025/273 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/10/2025 Tarihli ve 2021/14318 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri