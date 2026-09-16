16 Eylül gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş fiyatlarında 16 Eylül Çarşamba günü yaşanan değişimler, yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Gram gümüşün güncel alış ve satış fiyatı araştırılırken ons gümüşteki hareketlilik de piyasaların yönü açısından önem taşıyor. Güncel veriler üzerinden gümüşün değer kazanıp kazanmadığı takip edilirken, fiyatların haftanın devamında nasıl bir seyir izleyeceği de merak ediliyor. İşte 16 Eylül 2026 Çarşamba günü gümüş fiyatlarında son durum...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatlarında 16 Eylül 2026 Çarşamba günü yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram gümüşün güncel satış fiyatı 101,150 TL seviyesinde bulunuyor. Gram gümüşün alış fiyatı 101,040 TL, satış fiyatı ise 101,150 TL olarak kaydedildi.

16 Eylül 2026 saat 09:52:59 itibarıyla gram gümüş yüzde 1,74 oranında değer kazanırken, önceki seviyesine göre 1,57 TL yükseldi. Gram gümüşteki yükselişle birlikte fiyat 100 TL seviyesinin üzerine çıktı. Değerli metalde yaşanan hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 16 Eylül 2026 Çarşamba günü pozitif seyir öne çıkıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 100 TL seviyesinin üzerinde işlem görürken, saat 09:52:59 itibarıyla yüzde 1,74 oranında değer kazanıyor. Gram gümüşün alış fiyatı 101,040 TL, satış fiyatı ise 101,150 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram gümüşte yaşanan yükseliş yatırımcıların odağında yer alırken, fiyatın gün içerisinde seyrini nasıl sürdüreceği merak ediliyor. 16 Eylül Çarşamba günü saat 09:52:59 itibarıyla gram gümüşteki son fiyat hareketleri piyasaların takibinde bulunuyor.