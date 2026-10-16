16 Ekim gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

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Gümüş fiyatlarında 16 Ekim Cuma günü yaşanan hareketlilik yatırımcıların odağında bulunuyor. Gram gümüşün alış ve satış fiyatındaki son durum merak edilirken, ons gümüşteki değişimler de yakından izleniyor. Değerli metal piyasasını takip edenler, haftanın son işlem gününde fiyatların hangi seviyelerde seyrettiğini ve gümüşte yükseliş ya da düşüş yaşanıp yaşanmadığını araştırıyor. İşte 16 Ekim 2026 Cuma günü gümüş fiyatlarında son durum...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatları 16 Ekim 2026 Cuma günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Haftanın son işlem gününde gram gümüşün alış ve satış fiyatları merak edilirken, değerli metaldeki son değişimler araştırılıyor. Gram gümüşün alış fiyatı 91,8922 TL, satış fiyatı ise 91,9877 TL seviyesinde bulunuyor.

16 Ekim 2026 saat 09:53:04 itibarıyla gram gümüş yüzde 0,64 oranında değer kazandı. Önceki seviyesine göre 0,61 TL yükselen gram gümüş, 91 TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Yatırımcılar, gün boyunca gümüş fiyatlarında yaşanabilecek hareketleri yakından izliyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 16 Ekim 2026 Cuma günü yükseliş hareketi öne çıkıyor. Gram gümüş yüzde 0,64 oranında değer kazanırken, alış fiyatı 91,8922 TL, satış fiyatı ise 91,9877 TL olarak kaydediliyor. Saat 09:53:04 itibarıyla gram gümüşte 0,61 TL'lik artış yaşanırken, değerli metalin gün içindeki seyri yatırımcılar tarafından takip ediliyor.