15 Temmuz selası ne zaman, saat kaçta okunacak, 15 Temmuz Çarşamba neden sela okunuyor?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek anma programları öncesinde gözler salâ saatine çevrildi. "15 Temmuz selası ne zaman, saat kaçta okunacak?" sorusunun yanıtını araştıran vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen uygulama ve salâların okunacağı saate ilişkin detayları öğrenmek istiyor.

15 TEMMUZ SELASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNACAK?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek anma programları öncesinde vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında sela saati geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye genelindeki camilerde okunması beklenen selalarla birlikte şehitler anılacak, demokrasi nöbetleri dualarla sürdürülecek.

15 TEMMUZ SELASI NE ZAMAN OKUNACAK?

2026 yılında da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece camilerden sela okunması bekleniyor. Uygulamanın önceki yıllarda olduğu gibi ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

15 TEMMUZ SELASI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Önceki yıllarda olduğu gibi, 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye'nin 81 ilindeki camilerden eş zamanlı sela okunması bekleniyor. Resmî programda değişiklik yapılmaması halinde bu yıl da aynı saat uygulamasının devam etmesi öngörülüyor.

CAMİLERDE IŞIKLAR SABAHA KADAR AÇIK KALACAK

15 Temmuz anma programları kapsamında, sela okunmasının ardından cami minarelerinin ışıkları sabaha kadar açık bırakılacak. Bu uygulama, 15 Temmuz şehitlerini anmak ve milli birlik ruhunu yaşatmak amacıyla her yıl gerçekleştiriliyor.