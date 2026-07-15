15 Temmuz Köprüsü kapalı mı, metrobüs kapalı mı? İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı?

15 Temmuz Köprüsü kapalı mı, metrobüs kapalı mı? İstanbul’da 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu etkinliği nedeniyle kent genelinde trafik düzenlemesi yapıldı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında özellikle Üsküdar ve Beşiktaş ilçelerinde bazı yollar belirli saat aralıklarında araç trafiğine kapatıldı. Peki, İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı? Detaylar...

15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ KAPALI MI?

İstanbul’da düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı.

Köprü üzerinde ve bağlantı yollarında alınan trafik önlemleri kapsamında araçların geçiş yapmasına izin verilmezken, Boğaziçi Köprüsü’ne bağlanan bazı ana arterlerde de ulaşım kısıtlaması uygulandı.

Kapatılan güzergahlar arasında D-100 kara yolunun bazı bölümleri de yer aldı. Buna göre, D-100 güney yolunda Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisinde ve D-100 kuzey yolunda Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisinde trafik akışı sağlanamayacak.

İstanbul Valiliği tarafından açıklanan trafik düzenlemesine göre, köprü ve bağlantı yollarındaki kısıtlamalar etkinliğin tamamlanmasının ardından saat 15.00 itibarıyla sona erecek ve yollar yeniden araç trafiğine açılacak.

METROBÜS KAPALI MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu kapsamında uygulanan trafik tedbirleri nedeniyle vatandaşların merak ettiği konuların başında metrobüs seferlerinin durumu geliyor.

Yapılan düzenleme kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki araç trafiğine yönelik kısıtlamalar uygulanırken, ulaşım hatlarıyla ilgili düzenlemeler etkinlik güzergahına göre değerlendiriliyor.

Metrobüs hattının köprü geçişleri ve bağlantılı güzergahlarında trafik tedbirlerine bağlı olarak geçici değişiklikler uygulanabileceği bildirildi. Vatandaşların yolculuk öncesinde güncel ulaşım duyurularını takip etmeleri gerekiyor.

İSTANBUL’DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

İstanbul’da 15 Temmuz etkinliği nedeniyle Üsküdar ve Beşiktaş ilçelerinde birçok noktada geçici trafik kapatmaları yapıldı.

Beşiktaş yönünde kapatılan yollar arasında şu güzergahlar bulunuyor:

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi köprü katılımı

Sait Çiftçi Varyant üstü köprü katılımı

Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılımı

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılımı

Barbaros Bulvarı’ndan Sarıyer istikametine D-100 kuzey katılımı

Üsküdar tarafında ise köprü bağlantı noktalarında trafik düzenlemesi uygulandı. Kapatılan yollar arasında şu güzergahlar yer aldı:

Beylerbeyi’nden köprüye katılım

Kısıklı Caddesi’nden köprüye katılım

Altunizade Kavşağı

Tophaneli Caddesi’nde köprüye katılım

Trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamalar, etkinliğin güvenli şekilde tamamlanması amacıyla gerçekleştirildi. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve belirtilen saat aralıklarında kapalı yolları dikkate almaları gerekiyor.

15 Temmuz etkinliği kapsamında alınan trafik önlemleri 03.00-15.00 saatleri arasında geçerli olacak. Etkinliğin sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve diğer kapatılan yollar yeniden trafiğe açılacak.