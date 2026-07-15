15 TEMMUZ İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ 2026: Bugün Çarşamba İstanbul'da hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak?

İstanbul’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı önemli güzergahlarda geçici trafik düzenlemesi yapılacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu programı nedeniyle özellikle Üsküdar ve Beşiktaş ilçelerinde bazı yollar belirlenen saat aralıklarında araç trafiğine kapatılacak. Peki, 15 Temmuz İstanbul'da hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak? Detaylar...

15 TEMMUZ İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI NE ZAMAN AÇILACAK?

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu nedeniyle İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında bazı yollar geçici olarak ulaşıma kapatılacak.

İstanbul Valiliği tarafından açıklanan trafik düzenlemesine göre, kapanacak yollar arasında özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktaları, Beşiktaş ve Üsküdar çevresindeki önemli geçiş güzergahları bulunuyor.

Trafik kapanışlarının etkinlik programıyla bağlantılı olarak uygulanacağı ve belirlenen saatlerin ardından yolların yeniden araç trafiğine açılacağı bildirildi. Buna göre yolların 03.00-15.00 saatleri arasında kapalı kalması, etkinliklerin tamamlanmasının ardından ise kademeli şekilde normal trafik akışına dönülmesi bekleniyor.

Sürücülerin özellikle sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolları, Barbaros Bulvarı, Altunizade ve çevresindeki güzergahlarda yaşanabilecek yoğunluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

İSTANBUL KAPALI YOLLAR VE GÜZERGAHLAR

İstanbul Valiliği tarafından duyurulan trafik düzenlemesi kapsamında kapatılacak yollar, Avrupa ve Anadolu yakasında belirli bağlantı noktalarını kapsıyor. Etkinlik nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda bazı ana yollar ve köprü bağlantıları araç geçişine kapalı olacak.

Kapatılacak güzergahlar şu şekilde:

BEŞİKTAŞ'TA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Beşiktaş ilçesinde 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında aşağıdaki yolların trafiğe kapatılması planlanıyor:

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi köprü katılımı

Sait Çiftçi Varyant üstü köprü katılımı

Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılımı

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılımı

Barbaros Bulvarı’ndan Sarıyer istikametine D-100 kuzey katılımı

Bu bölgelerde trafik akışı etkinlik süresince kontrollü şekilde sağlanacak ve belirtilen saat aralığında araç geçişlerine izin verilmeyecek.

ÜSKÜDAR'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar çevresindeki bazı önemli bağlantı noktalarında trafik düzenlemesi uygulanacak.

Kapatılacak yollar arasında şunlar yer alıyor:

Beylerbeyi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne katılım yolu

Kısıklı Caddesi’nden köprüye katılım noktası

Altunizade Kavşağı

Tophaneli Caddesi’nde köprü bağlantısı

Bu güzergahlarda sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri ve trafik işaretleri ile görevlilerin yönlendirmelerine uymaları gerekiyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ BAĞLANTI YOLLARINDA TRAFİK DÜZENLEMESİ

15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle en fazla etkilenecek bölgelerin başında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı güzergahları geliyor.

Yapılan açıklamaya göre;

D-100 güney yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi,

D-100 kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisi,

geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Köprü bağlantılarında uygulanacak bu düzenleme nedeniyle özellikle Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası arasında seyahat edecek sürücülerin yolculuk sürelerinde artış yaşanabileceği değerlendiriliyor.

SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAH UYARISI

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü İstanbul’da yapılacak etkinlikler nedeniyle sürücülerin kapalı yolları dikkate alarak hareket etmeleri gerekiyor.

Özellikle sabah erken saatlerden itibaren yoğunluğun artabileceği bölgelerde sürücülerin trafik akışını takip etmeleri, mümkünse alternatif güzergahları kullanmaları öneriliyor.

İstanbul Valiliği ve ilgili trafik birimleri tarafından yapılan düzenlemeler, etkinliklerin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla uygulanacak. Trafik akışının ise programın tamamlanmasının ardından normale dönmesi bekleniyor.

15 TEMMUZ 2026 İSTANBUL TRAFİK KAPANİŞ SAATLERİ

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu nedeniyle uygulanacak trafik tedbirleri kapsamında yolların kapanış ve açılış saatleri şöyle:

Kapanış başlangıcı: 15 Temmuz 2026 Çarşamba saat 03.00

Trafiğe açılması planlanan saat: 15.00

Belirtilen saatler arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgelerde trafik kontrolleri yapılacak.

Etkinlik alanları ve bağlantı yollarındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından yollar yeniden araç trafiğine açılacak.