15 tatil ne zaman, okullar ne zaman tatil oluyor? Sömestr tatiline kaç gün kaldı, tatil ne zaman bitiyor?

Yeni yılın gelmesiyle birlikte öğrenciler için en heyecanlı dönemlerden biri kapıda: 15 tatil! Peki bu yıl okullar ne zaman kapanacak, sömestr tatili ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek? Tatil günleri öğrenciler için bir nefes alma fırsatı mı yoksa plan yapmak için yeterli mi olacak? Günler ilerledikçe heyecan artıyor ve herkes bu soruların yanıtını merakla bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

15 TATİL NE ZAMAN?

Öğrencilerin heyecanla beklediği sömestr tatili, halk arasında "15 tatil" olarak bilinir ve yılın ilk yarıyılını tamamlayan öğrenciler için kısa bir dinlenme dönemidir. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için bu tatil, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlıyor.

Tatilin başlangıç tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen resmi takvime göre netleşmiştir ve öğrenciler birinci dönemin derslerini tamamladıktan sonra bu tarihte okullarından ayrılırlar. Bu ara tatil, yalnızca öğrenciler için değil, öğretmenler için de dinlenme ve değerlendirme fırsatı sunar.

Ayrıca aileler için de çocuklarıyla birlikte zaman geçirecekleri özel bir dönem anlamına gelir. Tatilin başlangıcıyla birlikte, okullarda sınav yoğunluğu sona erer ve öğrenciler için bir mola dönemi başlar.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sömestr tatili her yıl Ocak ayının ortasında başlar ve 2026 yılı için kesin tarih 19 Ocak Pazartesi olarak belirlenmiştir. Bu tarih, öğrencilerin birinci dönemi tamamlamalarının hemen ardından gelir. Tatil başlangıcıyla birlikte, öğrenciler günlük okul rutinlerinden uzaklaşarak hem zihinsel hem de fiziksel olarak rahatlama fırsatı bulurlar.

Tatil günleri boyunca birçok öğrenci derslerinden uzaklaşarak hobilerine yönelir, kitap okur veya çeşitli etkinliklerle zamanını değerlendirir. Aynı zamanda bu süre, veliler için çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirme fırsatı sunar. Eğitimciler ise bu dönemi öğrencilerin başarılarını değerlendirmek, eksiklerini belirlemek ve ikinci dönem planlarını yapmak için kullanabilir.

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Sömestre tatili, 2026 yılında 30 Ocak Cuma günü sona erecek. Tatilin bitimiyle birlikte öğrenciler, ikinci dönemin ilk günü olan 2 Şubat Pazartesi günü okullarına geri dönecekler. Tatilin son günü, öğrencilerin eğlence ve dinlenme ile geçen dönemi geride bırakıp, ikinci döneme hazırlık yapacakları bir geçiş dönemi niteliğindedir.

Bu süreçte öğrenciler, tatil boyunca edindikleri deneyimleri ve öğrendiklerini gözden geçirebilir, eksik oldukları konularda tekrar yapabilir veya ödevlerini tamamlayabilirler. Tatilin bitimi aynı zamanda okul yöneticileri ve öğretmenler için yeni dönemin organizasyonunu başlatma zamanı olur.

SÖMESTR KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

2026 yılı sömestr tatili, 19–30 Ocak tarihleri arasında sürüyor. Hafta içi günler hesaplandığında toplam 12 iş günü, hafta sonlarıyla birlikte ise yaklaşık 14–15 günlük bir tatil süresi ortaya çıkıyor. Bu süre, öğrencilerin yoğun bir birinci dönemin ardından hem dinlenmeleri hem de ikinci döneme zinde bir şekilde başlamaları için yeterli bir zaman dilimi sunar.

Sömester tatili boyunca öğrenciler, sosyal etkinliklere katılabilir, aileleriyle vakit geçirebilir veya bireysel olarak ilgi alanlarına yönelerek kendilerini geliştirebilirler. Ayrıca tatil süresi, öğrencilerin ders dışı aktivitelerde yer alması ve hobilerine zaman ayırması için de fırsat sağlar.

Eğitimciler için ise tatil, öğrencilerin başarısını değerlendirmek ve ikinci dönem planlamasını yapmak için kritik bir dönemdir.