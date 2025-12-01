Haberler

15 tatil ne zaman 2026? Ara tatil ne zaman? Sömestr (yarıyıl) tatili ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

15 tatil ne zaman 2026? Ara tatil ne zaman? Sömestr (yarıyıl) tatili ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Güncelleme:
2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil tarihleri, öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Ara tatil ne zaman?, 15 tatil ne zaman 2026?, Sömestr (yarıyıl) tatili ne zaman?, 15 tatil hangi tarihte yapılacak? soruları, MEB'in resmi takvimine göre yanıt buluyor. Detaylar...

2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin tatil tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmî takvimle kesinleşti. Özellikle yarıyıl tatili, ara tatiller ve ikinci dönem başlangıcına dair bilgiler hem öğrenciler hem de veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 15 tatil ne zaman 2026? Ara tatil ne zaman? Sömestr (yarıyıl) tatili ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Detaylar haberimizde...

ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim yılı içinde uygulanacak ilk ara tatil, Kasım ayına denk geliyor. Derslere kısa bir mola niteliği taşıyan bu dönem özellikle birinci dönemin yoğun temposunu hafifletmeyi amaçlıyor.

Birinci dönem ara tatili:

Başlangıç: 10 Kasım 2025 Pazartesi

Bitiş: 14 Kasım 2025 Cuma

Ara tatil sonrasında öğrenciler ve öğretmenler hafta sonunun ardından tekrar ders başı yapacak.

İkinci dönem ara tatili:

Başlangıç: 16 Mart 2026 Pazartesi

Bitiş: 20 Mart 2026 Cuma

Bu kısa ara, ikinci dönem yoğunluğunun ortasında öğrencilerin nefes almasına imkân sağlayacak. Tatilin ardından ikinci dönem kaldığı yerden 23 Mart 2026 Pazartesi günü devam edecek.

15 tatil ne zaman 2026? Ara tatil ne zaman? Sömestr (yarıyıl) tatili ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

15 TATİL NE ZAMAN 2026?

15 tatil, yani yarıyıl tatili, öğrencilerin yılın ilk büyük molasını verdikleri dönem olarak öne çıkıyor. MEB tarafından açıklanan takvime göre 2026 sömestr süreci belirli bir standart takvim çerçevesinde uygulanacak.

2026 yılı 15 tatil tarihleri:

Başlangıç: 19 Ocak 2026 Pazartesi

Bitiş: 30 Ocak 2026 Cuma

Bu tarih aralığı, toplamda 15 günlük bir dinlenme süresi sunuyor. Tatilin ardından hafta sonu tatili de eklendiğinde, ikinci dönem öncesi öğrencileri rahatlatan daha uzun bir mola oluşmuş oluyor.

SÖMESTR (YARIYIL) TATİLİ NE ZAMAN?

Sömestr tatili, resmi olarak 19 Ocak 2026'da başlasa da öğrenciler için tatil fiilen karne gününden itibaren başlamış sayılıyor.

Yarıyıl sürecinin önemli tarihler:

Karne günü: 16 Ocak 2026 Cuma

Tatilin resmî başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi

Tatilin sona ermesi: 30 Ocak 2026 Cuma

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra hafta sonu ile birleşen bir dinlenme süresine giriyor, bu da yarıyıl molasını daha verimli hâle getiriyor.

15 TATİL HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

2026 yılı için 15 tatilin uygulanacağı tarih aralığı, öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Takvim doğrultusunda:

15 tatil 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlıyor.

30 Ocak 2026 Cuma günü sona eriyor.

Bu tarihler arasında okullarda eğitim öğretime ara verilecek; tatil sonrasında öğrenciler yeni döneme daha dinç şekilde başlayacak.

