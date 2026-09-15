15 Eylül altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Altın fiyatlarında 15 Eylül Salı günü yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Gram altının güncel fiyatı takip edilirken, ons altındaki değişimler de piyasaların yönü açısından önem taşıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, ABD ekonomik verileri ve Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler altın fiyatlarının seyrinde etkili olmaya devam ediyor. Gram altın ve ons altındaki son hareketler izlenirken, değerli metalin haftanın geri kalanında nasıl bir yön izleyeceği merak ediliyor. İşte 15 Eylül 2026 Salı günü altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 15 Eylül 2026 Salı günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Spot gram altının alış fiyatı 6.710,96 TL, satış fiyatı ise 6.711,82 TL olarak kaydedildi. Gram altında günlük değişim yüzde 0,11 düşüş olarak gerçekleşti.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatlarında 15 Eylül Salı günü aşağı yönlü hareket öne çıkıyor. Güncel BigPara verilerine göre çeyrek altının alış fiyatı 10.849,00 TL, satış fiyatı ise 10.973,00 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde 0,31 düşüş olarak kaydedildi.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda altının yönünü belirleyen ons altın da 15 Eylül Salı günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Ons altının alış fiyatı 4.287,16 dolar, satış fiyatı ise 4.287,63 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük değişim yüzde 0,31 düşüş olarak gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

15 Eylül 2026 Salı günü altın piyasasında genel olarak aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Son güncelleme saat 10:31:08 itibarıyla gram altın 6.711,82 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 10.973,00 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4.287,63 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altında yaşanan düşüşler yatırımcıların takibinde yer alıyor.