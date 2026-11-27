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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayının branşlara göre kontenjan dağılımını ve başvuru takvimini açıkladı. 2026 MEB-AGS puanıyla gerçekleştirilecek başvuruların aralık ayında alınacağı duyurulurken en fazla kontenjan sınıf öğretmenliği, özel eğitim ve İngilizce branşlarına ayrıldı. Adaylar, başvuru tarihlerini, puan şartını ve branş bazında kontenjan sayılarını araştırmaya başladı.

15 BİN ÖĞRETMEN ADAYI ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI AÇIKLANDI

MEB tarafından yayımlanan duyuruya göre Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayının alan bazındaki kontenjanları belirlendi. Dağılımda en yüksek kontenjan sınıf öğretmenliği branşına ayrılırken özel eğitim ve İngilizce de öne çıkan alanlar arasında yer aldı.

Açıklanan kontenjanlardan bazıları şöyle:

- Sınıf Öğretmenliği: 3 bin 976

- Özel Eğitim: 2 bin 842

- İngilizce: 1.101

- Rehberlik: 1.059

- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1.051

Diğer branşlara ilişkin kontenjanlar da MEB'in yayımladığı alan dağılımı duyurusunda yer aldı.

MEB 15 BİN ÖĞRETMEN ADAYI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

15 bin öğretmen adayının Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınması için başvurular 9 Aralık 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar, işlemlerini 15 Aralık 2026 Salı günü saat 16.00'ya kadar tamamlayabilecek.

Başvurular elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların akademibasvuru.meb.gov.tr adresine e-Devlet kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Belirlenen süre içerisinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

ÖĞRETMEN ADAYI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak adaylar için 2026 MEB-AGS puanı esas alınacak. Başvuru yapılacak öğretmenlik alanında sınava giren adayların en az 50 taban puan almış olması gerekiyor.

Başvuru ve değerlendirme sürecinde MEB tarafından yayımlanan duyuruda belirtilen şartlar ile alan bazlı kontenjanlar dikkate alınacak.

15 BİN ÖĞRETMEN ADAYI ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ

MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen adayının hazırlık eğitimine alınmasına ilişkin süreç aralık ayında başlayacak, kesin kayıt işlemleri ise 2027 yılının şubat ayında tamamlanacak.

- Başvurular: 9 Aralık 2026 – 15 Aralık 2026 (Saat 16.00)

- Asıl ve yedek adayların ilanı: 17 Aralık 2026

- Asıl adayların kesin kayıt hakkının ilanı: 4 Şubat 2027

- Asıl adayların kayıt başvuruları: 5 Şubat – 11 Şubat 2027 (Saat 16.00)

- Yedek adayların kesin kayıt hakkının ilanı: 15 Şubat 2027

- Yedek adayların kayıt başvuruları: 16 Şubat – 19 Şubat 2027 (Saat 16.00)

- Hazırlık eğitiminin başlangıcı: 22 Şubat 2027

MİLLÎ EĞİTİM AKADEMİSİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

15 bin öğretmen adayı için başvurular yalnızca akademibasvuru.meb.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Adayların e-Devlet bilgileriyle sisteme giriş yaparak işlemlerini son başvuru tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

Başvuru şartları, branşlara göre kontenjan dağılımı ve diğer ayrıntılar için MEB tarafından yayımlanan resmi duyurunun incelenmesi önem taşıyor.