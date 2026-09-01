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135 Alo Adalet hattı nedir, hangi durumlarda aranır? 135 Alo Adalet hattı açıldı mı?

135 Alo Adalet hattı nedir, hangi durumlarda aranır? 135 Alo Adalet hattı açıldı mı?
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135 Alo Adalet hattı nedir, hangi durumlarda aranır? Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni uygulama, uzun süren dava ve soruşturma dosyalarıyla ilgili vatandaşların başvuru yapabilmesine imkan sağlayacak. 1 Eylül 2026 itibarıyla hizmete giren 135 Alo Adalet hattının hangi durumlarda kullanılabileceği ve uygulamanın kapsamı merak ediliyor. Peki, 135 Alo Adalet hattı açıldı mı, kimler bu hattı arayabilecek?

Adalete erişimi kolaylaştırması hedeflenen 135 Alo Adalet hattı bugün itibarıyla hizmete başladı. Özellikle uzun süredir sonuçlanmayan dava ve soruşturma dosyaları bulunan vatandaşların kullanabileceği hatla ilgili detaylar araştırılıyor. "135 Alo Adalet hattı nedir?", "Hangi durumlarda aranır?" ve "135 Alo Adalet hattı açıldı mı?" soruları gündemdeki yerini korurken, yeni uygulamanın kapsamı da merak konusu oldu. Detaylar haberin devamında...

135 ALO ADALET HATTI NEDİR?

135 Alo Adalet hattı, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak ve uzun süren dava ve soruşturma dosyalarıyla ilgili doğrudan başvuru yapabilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen yeni bir uygulamadır. Adalet Bakanı Gürlek'in açıklamasına göre hat, özellikle belirli süreyi aşan yargı dosyalarına ilişkin vatandaşların başvurularını kolaylaştırmayı hedefliyor.

135 ALO ADALET HATTI HANGİ DURUMLARDA ARANIR?

135 Alo Adalet hattı, 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için aranabilecek. Bu kapsamda vatandaşlar, uzun süredir sonuçlanmayan dava ve soruşturma dosyalarıyla ilgili çağrı merkezi üzerinden doğrudan bilgi ve başvuru imkanından yararlanabilecek.

135 ALO ADALET HATTI AÇILDI MI?

Evet, 135 Alo Adalet hattı 1 Eylül 2026 itibarıyla hizmete girdi. Yeni adli yılın başlamasıyla birlikte devreye alınan uygulama, ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak uygulanmaya başladı.

135 ALO ADALET HATTI NE ZAMAN AÇILIYOR?

135 Alo Adalet hattı, 1 Eylül 2026 Salı günü saat 10.00 itibarıyla hizmete girdi. İlk etapta üç adliyede başlayan uygulamanın ilerleyen süreçte Türkiye genelindeki adliyelerde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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