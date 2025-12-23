12 yaşındaki çocuğun okul müdürünü vurma olayı nedir? Mersin'de (M.K) öğrenci, okul müdürünü neden vurdu?

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşanan ve ülke gündemine damgasını vuran olayda, 12 yaşındaki bir öğrenci, okul bahçesinde okul müdürü Ender Kara'yı tüfekle ağır şekilde yaraladı. Peki, 12 yaşındaki çocuğun okul müdürünü öldürme olayı nedir? Mersin'de (M.K) öğrenci, okul müdürünü neden vurdu? Okul müdürünü vuran M.K ve babası kimdir? Detaylar...

MERSİN'DE 12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN OKUL MÜDÜRÜNÜ VURMA OLAYI NEDİR?

Olay, Çarıklar İlkokul ve Ortaokulu'nda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre M.K. isimli öğrenci, okulun önünde oturan 39 yaşındaki müdüre hızla yaklaşarak tüfekle ateş etti.Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan müdür, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kaçan M.K., kısa süre içinde jandarma tarafından okulda gözaltına alındı.

Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, çocuğun müdüre doğru tüfekle geldiği ve ateş ettiği anlar saniye saniye kaydedildi. Okul tatil edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MERSİN'DE (M.K) ÖĞRENCİ, OKUL MÜDÜRÜNÜ NEDEN VURDU?

Olayın arka planında, M.K.'nın okulda yaşadığı bir uyarının etkili olduğu iddia ediliyor. Geçtiğimiz hafta, okul müdürü Ender Kara, elektrikli bisikletle okula gelen M.K.'yı uyardı. Bu uyarının ardından öğrencinin öfkelenerek ertesi sabah tüfekle okula geldiği öğrenildi.

Olaydan bir gün önce M.K., sosyal medya hesabında dikkat çekici bir paylaşım yaptı. "Önümde arkamda babam olduğu sürece ağa da benim, paşa da benim" şeklindeki mesaj, öğrencinin babasının desteğiyle hareket edebileceği izlenimi verdi.

OKUL MÜDÜRÜNÜ VURAN M.K KİMDİR?

M.K., 12 yaşında ve Anamur ilçesinde yaşayan bir öğrenci olarak tanınıyor. Olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K. ve babası Y.K., adliyeye sevk edildi ve mahkeme kararıyla tutuklandı. Bu gelişme, sadece öğrenciyi değil, aileyi de hukuki süreç içine dahil etmiş oldu.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, M.K.'nın planlı ve kararlı bir şekilde hareket ettiği görülüyor. Sosyal medyadaki paylaşımı ve babasının olaydaki etkisi, olayın sadece bireysel bir öfke patlaması olmadığını düşündürüyor.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, müdürün sağlık durumu hakkında bilgi almak üzere hastaneye giderek incelemelerde bulundu. Müdür Ender Kara, yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, olayla ilgili soruşturma titizlikle devam ediyor.

OLAYIN SON DURUMU VE SORUŞTURMA

Olayın ardından okul tatil edilirken, jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. M.K. ve babasının tutuklanması, adli sürecin başladığını gösteriyor. Okul yönetimi, öğretmenler ve velilerle birlikte öğrencilerin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri artırdı.