12. Yargı Paketi SON DURUM! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu, içeriğinde hangi maddeler var?

Türkiye’de adalet sisteminde önemli değişiklikler getirmesi beklenen 12. Yargı Paketi, hem hukuk dünyasının hem de kamuoyunun yakın takibinde. Binlerce mahkûm ve yakınları, paketin özellikle infaz sistemi ve olası af maddelerini merak ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alan bu düzenleme, yargı süreçlerinin hızlandırılması, arabuluculuk ve çocuk suçları başta olmak üzere pek çok kritik konuda yenilikler getirmeyi hedefliyor. Peki, 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu, içeriğinde hangi maddeler var? Detaylar haberimizde.

12. YARGI PAKETİ SON DURUM!

Adalet sisteminde önemli değişiklikler getirmesi beklenen 12. Yargı Paketi, Türkiye kamuoyunun yakından takip ettiği gündem maddelerinden biri haline geldi. Binlerce mahkûm ve yakınları, infaz sistemi ve olası af maddeleri başta olmak üzere paketin içeriğine kilitlenmiş durumda.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, paketin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını belirterek şunları söyledi:

"Adalet Bakanı olarak bakanlığımızın görev ve sorumluluklarının sahadaki uygulamalarını yakından izlemek ve gözlemlemek amacıyla tüm adımları istikrarlı bir şekilde takip edeceğiz. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütülen çalışmaların somut sonuçlarını görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapılan kanuni düzenlemelerin siyasi partilerin büyük ekseriyetle ve desteğiyle milletin ihtiyaçlarına doğrudan cevap vereceğini gözlemliyoruz. Biz Adalet Bakanlığı olarak milletin her kesimini ilgilendiren, her vatandaşımıza dokunan adalet ve hukuk sistemimizi daha hızlı, daha etkin ve daha erişebilir kılan düzenlemeler için büyük bir heyecan içerisindeyiz. Çünkü bizim için adalet sadece yargı süreçlerindeki ilerleyiş değil, hayatın her anlamda var olan bir yapıdır. Vatandaşlarımızın beklentisini biliyoruz, ihtiyaçlarını görüyoruz, gereğini yapmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bu kapsamda biliyorsunuz 12’nci yargı paketimiz inşallah kısa sürede Meclis’e sunulacak. Ben Adalet Bakanı olarak şunu ifade etmek istiyorum. Milli Birlik ve kardeşlik temelinde yürütülen Terörsüz Türkiye yolunda her kesimin aldığı sorumlulukları provoke etmeye çalışan, karanlık dehlizlerin farkında olmaya ve sabırla ilerleyen sürece katkı sunmaya devam etmeliyiz. Zira coğrafyamıza kurulan küresel tuzaklardan korunmanın tek yolu birbirimize sıkı sıkıya bağlanmak, kardeşlik hukukumuzu ilerletmektir."

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Gürlek’in açıklamalarına göre, 12. Yargı Paketi “kısa sürede” Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak. Gerekçesi ise paketin daha önce Meclis’te bulunması ve eksikliklerin giderilmesi olarak açıklandı:

"11. yargı paketi yasalaştı, 25 Aralık'ta yürürlüğe girdi. 12. Yargı Paketi Meclis'teydi. Adalet Bakanı olarak atandıktan sonra bu paketi geri çektik çünkü bir kısım eksiklikler olduğunu hissettim. 'Adalete güven neden eksik' deyince ilk soru şu ortaya çıkıyor, yargılamanın uzun süre sürmesi noktasında vatandaşlarımızın bir memnuniyetsizliği var. Bunun temeline indik. Direkt icraata geçmek istiyorum. Burada çeşitli arkadaşlarla birlikte formüller üzerinde çalıştık."

Bakan ayrıca Türkiye’de yaklaşık 12,5 milyon dosya bulunduğunu ve yargının yükünü hafifletmek için uzlaştırma ve arabuluculuk sistemlerini genişletmeyi planladıklarını açıkladı.

12. YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU?

Şu an için paket, Adalet Bakanlığı tarafından eksikliklerin giderilmesi amacıyla geri çekilmiş durumda. Gürlek’in açıklamasına göre:

"Biliyorsunuz 12’nci yargı paketimiz inşallah kısa sürede Meclis’e sunulacak."

12. YARGI PAKETİ'NİN İÇERİĞİNDE HANGİ MADDELER VAR?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, paketin ana başlıklarını ve hedeflerini şöyle açıkladı:

Yargı Süreçlerinin Hızlandırılması

"Yargılamaların hızlanması konusunda faaliyetlerimiz var. İnşallah 12. Yargı Paketine koyacağız. Atlamalı temyiz müessesesi var. Yani bir dosya hem istinafa hem Yargıtay'a gitmeyecek. Bunu da 12. Yargı Paketinde yargının hızlanması için getirmeyi düşünüyoruz. Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız. Atama, terfi de belirli bir karar ve o kararın Yargıtay'dan onanmasını artık mutlak kriter olarak arayacağız."

Uzlaştırma ve Arabuluculuk Genişletilmesi

"Öncelikli olarak her dosyanın, her uyuşmazlığın yargının önüne gitmemesi için gerekli adımlar atmamız gerekiyor. Uzlaştırma müessesesi genişletildi, arabuluculuk müessesesi genişletildi ama vatandaşımız mutlaka hakim savcının yüzünü görmek istiyor. Bu konuda yeni düzenleyeceğimiz pakette de tekrardan uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını genişletmek istiyoruz."

Boşanma Davalarında Arabuluculuk

"Sekiz yıl, on yıl bu davalar sürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımız nafaka ödüyor. Kendine yeni bir hayat kuramıyor. İnşallah 12. Yargı Paketinde çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanması olarak getirmek istiyoruz. Birinci konumuz bu."

Çocuk Suçları ve Cezaları

"Çocuklarla ilgili cezaları yetersiz buluyorum. Özellikle çocukların adam öldürme ya da diğer suçlarda yetişkinler gibi ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa onların almasını sağlayacağız. Bu düzenlemede Meclis'te bir komisyon kuruldu. O komisyonda da zaman zaman görüşüyoruz. Bu düzenlemeyi de hayata geçireceğiz."

Suç Örgütleri ve Çocukların Kullanımı

"Özellikle suç örgütlerinin, örgüt yöneticilerinin, örgüt üyelerinin, çocukları suçlarda kullanması durumunda verilecek cezaları arttırdık. 12. Yargı Paketinde bu cezaları tekrar arttırmayı düşünüyoruz. Çünkü çocuklar bize emanet. Geleceğini korumakla yükümlüyüz."

Uyuşturucu Bağımlılığı ve AMATEM Süreci

"Uyuşturucu kapsamında cezaevine giren çocukların, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) sürecini tahliyesinden 6 ay önce başlatmayı planladık. Dışarı çıktıktan sonra AMATEM süreci başlıyor ama tabii gitmiyor. Serbest kalıyor ve tekrar uyuşturucu arayışına başlıyor. Biz bu şahsın tahliyesine 6 ay kala cezaevindeyken, cezaevi içerisinde AMATEM sürecine başlamasına ilişkin bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz."

Bu açıklamalar, 12. Yargı Paketi’nin özellikle yargı süreçlerinin hızlanması, arabuluculuk ve çocuk suçlarının cezalandırılması alanlarında kapsamlı düzenlemeler getireceğini net biçimde ortaya koyuyor.