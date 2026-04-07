12. Yargı Paketi SON DAKİKA! Af çıkacak mı? 12. Yargı Paketi'nde infaz, af düzenlemesi var mı?

Yargı Paketi, 2026 yılında da kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı, paketin içeriği ve uygulanabilirliği üzerine kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Özellikle mahkum yakınları ve hukuk çevreleri, paketin içerdiği düzenlemeler konusunda büyük merak içinde. Peki, af çıkacak mı? 12. Yargı Paketi'nde infaz, af düzenlemesi var mı? Detaylar haberimizde.

12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA!

Son gelişmelere göre, 12. Yargı Paketi kapsamında tutuklama tedbirlerinin güncellenmesi, ceza sürelerinin gözden geçirilmesi ve yargılama süreçlerinin hızlandırılması gibi başlıklar ön plana çıkıyor. Paketle birlikte hem vatandaşların hem de hukuk camiasının taleplerine yanıt verilmesi hedefleniyor.

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır’da yaptığı açıklamalarda, “Terörsüz Türkiye” hedefi çerçevesinde yürütülen çalışmaların hız kazandığını belirtti. Vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını ifade eden Gürlek, adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurguladı.

Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulma süreciyle ilgili olarak şu bilgiyi paylaştı:

"12. Yargı Paketi'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne sunduk. Oradan geçtikten sonra Adalet Komisyonu süreçleri devam edecek. İnşallah o sırada kamuoyunu bilgilendireceğiz."

Bu açıklamalar, paketin önümüzdeki dönemde yasalaşma sürecine gireceğinin sinyalini veriyor. 2026 yılında yürütülen hazırlıklar, yargının etkinliğini artıracak düzenlemelerin kısa süre içinde Meclis gündemine taşınacağını gösteriyor.

12. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

12. Yargı Paketi ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de infaz düzenlemeleri oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu konuda net bir açıklama yaptı: pakette doğrudan bir infaz düzenlemesinin yer almadığını belirtti.

Ancak paketin kapsamı içinde ceza sürelerinin gözden geçirilmesi ve bazı suç tipleri ile cezai yaptırımlarda güncellemeler yapılması planlanıyor. Bu nedenle infaz ile ilgili bazı düzenlemeler üzerinde çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor, fakat bunlar doğrudan paket maddelerinde yer almıyor.

12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ

Yargı Paketi’nin detayları yavaş yavaş netleşiyor. Pakette öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralanıyor:

Yargılama Süreçlerinin Hızlandırılması

Mahkeme yükünün azaltılması ve yargılama sürelerinin kısaltılması, paketin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Bu düzenlemeler, hem vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak hem de hukuk sisteminin etkinliğini artıracak.

Hukuk İnsanlarının Kapasitesinin Artırılması

Avukat, hakim ve savcı sayısının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeler, paketin bir diğer önemli ayağını oluşturuyor. Böylece adalet hizmetlerinin kalitesi yükseltilmeye çalışılıyor.

Ticari ve İcra İle İlgili Düzenlemeler

İcra ve iflas, ticari davalar gibi iş dünyasını ilgilendiren başlıklar da pakette yer alıyor. Bu düzenlemeler, ekonomik faaliyetlerin hukuki altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Vatandaş Odaklı Adalet Erişimi

Paket, vatandaşların adalete daha kolay ulaşabilmesini sağlamayı amaçlıyor. Uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi ve erişim engellerinin azaltılması bu kapsamda ele alınıyor.

Suç Tipleri ve Cezai Yaptırımların Güncellenmesi

Bazı suç tipleri ve cezai yaptırımlarda güncellemeler öngörülüyor. Ancak infaz düzenlemeleri üzerinde çalışmalar yapılmasına rağmen pakette doğrudan bir infaz affı yer almıyor.