12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA! 12. yargı paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi içeriği ne, hangi maddeler var? Af çıkacak mı?

Türkiye'de yargı reformu süreci yeni bir aşamaya girerken, kamuoyunun gündeminde 12. Yargı Paketi yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamalarla çerçevesi netleşmeye başlayan düzenlemede; "suça sürüklenen çocuklar", yargıdaki gecikmeler ve hukuk yargılamalarında etkinlik ön plana çıkıyor. Peki, 12. yargı paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi içeriği ne, hangi maddeler var? Detaylar...

12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi hazırlıklarının hız kazandığını belirterek düzenlemenin kapsamına ilişkin önemli mesajlar verdi. Yeni paketin yalnızca ceza hukuku alanında değil, yargılama süreçlerinin hızlandırılması ve sistemin etkinliğinin artırılması yönünde kapsamlı adımlar içereceği ifade ediliyor.

Bakan Gürlek'in açıklamalarında özellikle "suça sürüklenen çocuklar" başlığı dikkat çekti. Avrupa'daki örneklerin incelendiğini belirten Gürlek, 12-18 yaş grubundaki çocukların cezai sorumluluğuna ilişkin çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak çalışma yürütüldüğü açıklandı.

Pakette ayrıca yargıdaki gecikmelerin azaltılması, hukuk yargılamalarının hızlandırılması ve yargı dışı çözüm yollarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yargı Paketi'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde AK Parti Grup Başkanlığı tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çalışmaların hızlandığını ve düzenlemenin en geç yaza kadar Meclis gündemine gelmesini planladıklarını belirtti.

Bu takvime göre teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının ardından komisyon ve Genel Kurul sürecine geçilmesi öngörülüyor. Resmi açıklamalara göre teknik hazırlık süreci büyük ölçüde tamamlanmış durumda.

12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ NE, HANGİ MADDELER VAR?

Yargı Paketi içeriği ne, hangi maddeler var? sorusu hem hukuk çevrelerinde hem de kamuoyunda en çok araştırılan başlıkların başında geliyor. Yeni paket, yalnızca ceza hukuku alanında değil, yargılamaların hızlandırılması ve sistemsel etkinliğin artırılması açısından kapsamlı düzenlemeler içeriyor.

"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK" TANIMI DEĞİŞİYOR

Bakan Gürlek, Avrupa'daki örnekleri (10 yaş sınırı gibi) incelediklerini ve 12-18 yaş grubundaki çocukların cezai sorumlulukları üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Bu başlık altında çocukların ceza sorumluluğuna ilişkin mevcut sistemin yeniden değerlendirilmesi gündemde yer alıyor.

HUKUK YARGILAMALARINDA ETKİNLİK

Uzun süren davaların daha hızlı sonuçlandırılması ve duruşmaların sadeleştirilmesi hedefleniyor. Yargılamaların makul sürede tamamlanması, paketin temel amaçlarından biri olarak öne çıkıyor.

ARABULUCULUK VE NOTERLİK DÜZENLEMELERİ

Arabuluculuk sisteminin kapsamı genişletilecek ve noter yardımcılığı sistemi gibi yargı dışı çözüm yöntemleri devreye alınacak. Bu adımla birlikte mahkemelerin iş yükünün azaltılması amaçlanıyor.

DOSYA İNCELEME ÖNCELİĞİ

Bozma kararı sonrası dosyaların öncelikli olarak incelenmesi sağlanacak. Böylece yargı süreçlerinde yaşanan gecikmelerin azaltılması planlanıyor.

AF ÇIKACAK MI? İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

Mahkum ve mahkum yakınlarının en çok merak ettiği "Af çıkacak mı?" sorusuna yetkililerden net yanıt geldi.

Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Af kesinlikle söz konusu değil."

Tunç, yaptığı açıklamada 12. Yargı Paketi'nin bir infaz düzenlemesi paketi olmadığını, asıl odağın hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmak ve yargıdaki gecikmeleri önlemek olduğunu vurguladı.

Bu açıklama doğrultusunda 12. Yargı Paketi'nin af ya da genel infaz indirimi düzenlemesi içermediği belirtiliyor.

SOKAK ÇETELERİ VE YASA DIŞI BAHİS İLE MÜCADELE

Adalet Bakanı Akın Gürlek, paketle birlikte suçla mücadele kararlılığının da artacağını ifade etti. Özellikle gençleri hedef alan suç yapıları üzerinde duruluyor.

Bu kapsamda;

Sokak çeteleri,

Yasa dışı bahis ağları,

Uyuşturucu ticareti gibi suç gruplarına karşı operasyonların ve yasal yaptırımların sıkılaştırılacağı belirtildi.