12. Yargı Paketi SON DAKİKA! 12. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? Af çıkacak mı, infaz düzenlemesi var mı?

Yargı sisteminde kapsamlı değişiklikler içermesi beklenen 12. Yargı Paketi ile ilgili gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Adalet hizmetlerinin daha etkin ve hızlı işlemesini amaçlayan düzenleme üzerinde çalışmalar sürerken, paketin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ne zaman sunulacağı da merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, 12. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? Af çıkacak mı, infaz düzenlemesi var mı? 12. Yargı Paketi sok dakika gelişmeleri...

12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA!

Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların en önemli şikayetlerinden birinin yargılamaların uzun sürmesi olduğunu ifade etti.

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşta adalete karşı olan güven duygusu aslında var ama birkaç örnekten dolayı vatandaşın bir memnuniyetsizliği var. Biz bunlarla ilgili de çalışma yapıyoruz. Bir kısmını 12. Yargı Paketi'ne koymayı düşünüyoruz. Bir boşanma davası 12 yıl sürmez. Bir kira tahliye davası 4 yıl sürmez. Burada vatandaşımız mağdur. Biz empati yapıyoruz. Aynı davada bir hakim kiracı olsaydı, dava açsaydı, kendi davasına 4 yıl bakacak mıydı? Uygulamayla ilgili sorunları biliyoruz. İl ziyaretlerinde hakim ve savcı arkadaşlarla istişare halindeyiz. 12. Yargı Paketi'nde özellikle yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin bir kısım tedbirler aldık. İnşallah bu yakın zamanda Meclis'e gelecek."

Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, özellikle vatandaşların doğrudan etkilendiği dava süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik düzenlemelerin pakette yer alması bekleniyor.

12. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

12. Yargı Paketi henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmedi. Mevcut süreçte paket üzerindeki çalışmalar devam ederken, düzenlemenin önümüzdeki aylarda AK Parti Grup Başkanlığı tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulmasının öngörüldüğü belirtiliyor.

Paket, Meclis komisyonlarındaki görüşmeler ve Genel Kurul sürecinin tamamlanmasının ardından kabul edilmesi halinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu nedenle mevcut durumda 12. Yargı Paketi'nin Meclis'ten geçtiğine ilişkin resmi bir durum bulunmuyor.

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kamuoyunda en çok merak edilen konular arasında 12. Yargı Paketi’nin yürürlüğe giriş tarihi yer alıyor. Paylaşılan bilgilere göre, düzenlemenin önümüzdeki aylar içerisinde AK Parti Grup Başkanlığı tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından kabul edilen düzenlemeler Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

AF ÇIKACAK MI?

12. Yargı Paketi kapsamında af düzenlemesine ilişkin iddialar da gündemde yer almaya devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Şubat 2026 tarihinde TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlarken konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, nihai amacın terör örgütünün tamamen silah bırakması olduğunu ifade etti. Sonraki süreçlerin ise Meclis’in inisiyatifi doğrultusunda ilerleyeceğini belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Meclis takdirinden sonra da artık gerekli yasal değişiklikler olacak.”

Bakan Gürlek ayrıca genel af ya da şahsa özgü düzenlemenin kesinlikle olmayacağını kaydetti.

İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

12. Yargı Paketi kapsamında en çok merak edilen başlıklardan biri de infaz düzenlemesi oldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, pakette infaz düzenlemesi bulunup bulunmadığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"İnfaz düzenlemesi yok. Özellikle dava süreçlerinin hızlanması konusunda bir kısım düzenlememiz var. Aynı şekilde boşanma davaları biliyorsunuz yıllarca sürüyor. Bu konuda boşanma davalarının çabuklaştırılmasına ilişkin bir kısım düzenlememiz var. Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılmasına ilişkin bir düzenleme var. Şu an tabii Meclisimizde olduğu için içeriğiyle ilgili fazla ayrıntılı bilgi vermek istemiyoruz. Kapsamlı bir çalışma yaptık."

Bu açıklamaya göre, 12. Yargı Paketi içerisinde infaz düzenlemesi yer almıyor.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Bakan Gürlek, pakette suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenlemelerin de bulunduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"15-18 yaş aralığı, 12-15 yaş aralığı cezaları artıracağız. Ağır düzenlemelerimiz var. Dünyadaki örneklere de bakıyoruz."

Ayrıca Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısını hatırlatan Gürlek, bireysel silahların muhafazası konusunda da yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını belirtti.

Bakan Gürlek açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Orada bir polis başmüfettişinin evindeki silahlarını çocuğu aldı. Maalesef bir eylem gerçekleştirdi. 12. Yargı Paketi'nde bu silahların saklanması, muhafazası konusunda bir düzenleme yapıyoruz. Özellikle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak silahları muhafaza edenler hakkında bir cezai yaptırım düzenliyoruz."

12. YARGI PAKETİNDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Mevcut açıklamalara göre 12. Yargı Paketi’nde;

Yargılama süreçlerinin hızlandırılması,

Uzun süren boşanma davalarına yönelik düzenlemeler,

Kira tahliye davalarındaki süreçlerin iyileştirilmesi,

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin cezaların artırılması,

Silahların muhafazası konusunda yeni cezai yaptırımlar,

gibi başlıkların yer alması bekleniyor.

Paketin nihai içeriği ise TBMM’deki görüşme süreciyle birlikte netlik kazanacak.