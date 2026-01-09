Haberler

12 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?

12 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta sonu ile birlikte yeni haftayı kapsayan güncel hava durumu değerlendirmesini paylaştı. Rapora göre, İstanbul'da pazar günü akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağışların etkili olması bekleniyor.

Akom'un yayımladığı son meteorolojik tahminler, pazar akşamından sonra kent genelinde karla karışık yağmur ihtimaline işaret ediyor. Bu gelişmelerin ardından, 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

12 OCAK PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

İstanbul'da pazar akşamından itibaren beklenen hava değişimiyle birlikte kar tatili ihtimali yeniden gündeme geldi. 12 Ocak Pazartesi günü için öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Şu ana kadar İstanbul Valiliği tarafından eğitime ara verildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin, hava koşullarının seyrine göre karar alması bekleniyor.

12 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?

ÖĞRENCİLER İÇİN 4 GÜNLÜK TATİL İHTİMALİ GÜNDEMDE

Hafta sonu tatiline ek olarak pazartesi ve salı günlerinin de kar tatili kapsamına alınması durumunda öğrenciler için 4 günlük bir ara gündeme gelebilir. Ancak bu ihtimal henüz kesinlik kazanmış değil. Kar yağışının yoğunluğu ve ulaşımı etkileme durumu, alınacak kararlar açısından belirleyici olacak.

12 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta sonu ve yeni haftayı kapsayan son hava durumu değerlendirmesini paylaştı. Yapılan tahminlere göre, pazar günü akşam saatlerinden itibaren kent genelinde karla karışık yağmurun etkili olması öngörülüyor.

12 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?

PAZAR AKŞAMI SONRASI HAVA ŞARTLARI YAKINDAN İZLENİYOR

AKOM'un son verileri, pazar akşamından sonra İstanbul genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğine ve karla karışık yağış ihtimalinin artacağına işaret ediyor. Bu gelişmeler, 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşımış durumda. Resmi açıklamalar geldikçe kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Süper Kupa finalinin saati değişti
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Ünlü oyuncunun tarzı olay oldu

Gören dönüp bir daha baktı
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Süper Kupa finalinin saati değişti
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi