12 Ağustos gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gümüş piyasasındaki son durum yakından takip ediliyor. Ons gümüş fiyatındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişimler gram gümüş fiyatlarına yansırken, güncel alış ve satış rakamları da yatırımcıların merak ettiği konular arasında bulunuyor. 12 Ağustos itibarıyla ons gümüşün ve gram gümüşün güncel fiyatı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. "Bugün gümüş fiyatları ne kadar?", "1 gram gümüş kaç TL?" ve "Ons gümüş kaç dolar seviyesinde?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte 12 Ağustos 2026 Çarşamba güncel gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarına ilişkin merak edilen detaylar...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü yatırımcıların odağında gram gümüş fiyatlarındaki hareketlilik yer alıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 100,6146 TL seviyesinde işlem görüyor. Piyasalardaki hareketlilikle birlikte yatırımcılar, gram gümüşün güncel alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor.

12 Ağustos 2026 Çarşamba saat 09.36 itibarıyla gram gümüşte alış fiyatı 100,339 TL, satış fiyatı ise 100,431 TL olarak kaydedildi. Gram gümüş fiyatında yüzde 1,31 oranında yükseliş yaşanırken, önceki seviyeye göre 1,12 TL'lik artış görüldü.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Küresel piyasalarda ons gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurlarındaki değişimler ve emtia piyasalarındaki gelişmeler yurt içindeki gram gümüş fiyatlarının seyrinde etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcılar gün içerisinde gram gümüşün alış ve satış fiyatlarındaki değişimleri yakından izlerken, gümüşün yükseliş eğilimi de dikkat çekiyor.

12 Ağustos 2026 Çarşamba saat 09.36 itibarıyla gram gümüş 100,6146 TL seviyesinde bulunuyor. Güncel verilere göre gram gümüş fiyatında yüzde 1,31 oranında yükseliş yaşanırken, fiyat önceki seviyeye kıyasla 1,12 TL arttı. Gram gümüşte alış fiyatı 100,339 TL, satış fiyatı ise 100,431 TL olarak kaydedildi. Gümüş piyasasındaki hareketlilik ve fiyat değişimleri yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor.