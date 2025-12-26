11. YARGI PAKETİ SON DURUM: 11. Yargı Paketi'nde neler var? Af çıktı mı, tahliyeler başladı mı? 11. Yargı Paketi kimleri kapsıyor?

11. Yargı Paketi, TBMM'de yapılan yoğun tartışmaların ardından resmen yasalaştı. Peki, 11. Yargı Paketi'nde neler var? Af çıktı mı, tahliyeler başladı mı? 11. Yargı Paketi kimleri kapsıyor? Bu haberimizde, 11. Yargı Paketi ile ilgili merak edilen tüm detayları, af düzenlemelerini ve kapsadığı kişileri ayrıntılı şekilde ele alıyoruz.

11. YARGI PAKETİNE DAİR SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe giren paket, özellikle ceza infaz düzenlemeleri ve sosyal güvenlik alanında geniş kapsamlı değişiklikler içeriyor.

11 YARGI PAKETİ'NDE NELER VAR?

11. Yargı Paketi toplam 38 maddeden oluşuyor ve kamuoyunda özellikle "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen 27. Madde büyük ilgi görüyor. Bu maddeye göre, 31 Temmuz 2023 ve öncesi işlenen suçlardan hüküm giyenler, ceza infaz sisteminde kademeli olarak erken tahliye edilebilecek.

27. MADDE VE TAHLİYE DÜZENLEMESİ

Kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden ise denetimli serbestliğe geçiş 3 yıl daha erken olacak.

Toplamda yaklaşık 50 bin mahkumun tahliye edilmesi bekleniyor.

Ancak terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara ve kendini savunamayacak kişilere yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları ile depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar bu düzenlemeden muaf tutulacak.

TCK'DA ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER

Akıl hastalığı: Kısmi akıl hastalarının cezai sorumluluğu ve infaz süreci yeniden düzenlendi.

Hakaret suçu: Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda sosyal medya üzerinden işlenen hakaretler "ön ödeme" kapsamına alındı.

Taksirle yaralama: Hapis cezaları artırıldı; birden fazla kişinin yaralanması durumunda cezalar daha ağır olacak.

Güveni kötüye kullanma ve silahlı suçlar: Motorlu kara, deniz veya hava taşıtları ve kurusıkı silahlar artık cezaları artırıcı nitelikli hal kapsamında değerlendirilecek.

Örgüt suçları: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt üyesi olma durumunda cezalar artırıldı.

Ulaşım araçlarının engellenmesi: Kara, deniz ve hava yollarında hukuka aykırı şekilde araç hareketlerinin engellenmesi cezai yaptırımlara tabi olacak.

Bilişim suçları ve menfaatlerin el konulması: Suçla elde edilen menfaatlerin bulunduğu hesaplar askıya alınabilecek ve el konulabilecek.

DİĞER ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

Bölge adliye mahkemelerinin bozma yetkisi genişletildi.

Uzlaşmanın sağlandığı hakaret suçları artık ön ödeme kapsamında değerlendirilmeyecek.

Esnaf ve sanatkarların mal ve hizmet fiyat tarifeleri, ilgili odalar ve Birlik yönetim kurulu onayına tabi olacak.

Genel sağlık sigortası primleri ve feri alacaklar için geçmişe dönük tahsilattan vazgeçilecek.

İnternet yayınlarının düzenlenmesi, kişilik haklarının korunması ve erişim engelleme süreçleri detaylandırıldı.

Elektronik haberleşme kanununda, abonelik kayıtlarının doğrulanması, yabancı uyruklu kişilere ilişkin sınırlamalar ve mobil hatların denetimi gibi düzenlemeler getirildi.

AF ÇIKTI MI, TAHLİYELER BAŞLADI MI?

11. Yargı Paketi ile birlikte kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen erken tahliye düzenlemesi uygulanmaya başlandı.

31 Temmuz 2023 ve öncesi suç işleyenler, kapalı ceza infaz kurumlarında 1-3 ay geçirdikten sonra açık ceza infaz kurumuna geçebilecek.

Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, en az 3 ay kaldıkları takdirde denetimli serbestlikten 3 yıl erken faydalanabilecek.

Tahliyeler kademeli olarak uygulanıyor ve yaklaşık 50 bin mahkumun serbest kalması bekleniyor.

11 YARGI PAKETİ KİMLERİ KAPSIYOR?

11. Yargı Paketi'nin kapsamı geniş; ancak bazı suçlar düzenlemenin dışında bırakıldı.

Kapsam dışı kalanlar:

Terör ve örgütlü suçlar,

Alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe yönelik kasten öldürme,

Kadına ve çocuklara yönelik suçlar,

Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişilere yönelik kasten öldürme ve cinsel suçlar,

Depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar.

Kapsama dahil olanlar:

31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen ve toplam hapis cezası 10 yıldan az olan suçlar

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler,

Kapalı cezaevinden açık cezaevine ve denetimli serbestliğe geçiş şartlarını sağlayan diğer hükümlüler.

ADALET SİSTEMİNDE KAPSAMLI DÜZENLEME

11. Yargı Paketi, ceza infaz sisteminde önemli değişiklikler getirirken, dijital dünyadaki suçlara karşı önlemleri de güçlendiriyor. Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, paketin amaçlarını şöyle özetledi:

"Bireyler arasındaki ihtilafların çözümünün yanında, toplumun bütününde güven, istikrar ve barışın tesis edilmesini sağlayacak bir kanun teklifini hayata geçireceğiz. Masumiyetin simgesi çocukları, suç örgütlerinin kirli emellerinden korumak için önemli bir adım atıyoruz. Dijital dünyanın getirdiği yeni tehditlere karşı vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız."

11. Yargı Paketi ile birlikte adalet sisteminde hem mağdurun korunması hem de suçluların caydırılması hedefleniyor. Yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve tahliyeler kademeli olarak uygulanmaya başladı.