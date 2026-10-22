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10 Kasım resmi tatil mi, 10 Kasım hangi güne geliyor?

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10 Kasım resmi tatil mi, 10 Kasım hangi güne geliyor?
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım yaklaşırken, vatandaşların aklına takılan sorulardan biri de bu günün tatil olup olmadığı oldu. Okula gidecek öğrencilerden işe gidecek çalışanlara kadar pek çok kişi “10 Kasım resmi tatil mi?” ve “10 Kasım hangi güne geliyor?” sorularına yanıt arıyor.

10 Kasım, Türkiye’de resmi tatil günleri arasında yer almıyor. 2026 yılında Salı gününe denk gelen 10 Kasım’da okullar, kamu kurumları ve iş yerleri normal şekilde açık olacak. Bu yıl Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü, yurt genelinde düzenlenecek anma törenleriyle idrak edilecek. İşte 10 Kasım’a dair merak edilenler.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Hayır, 10 Kasım resmi tatil değil. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da 10 Kasım tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle kamu kurumları, özel sektör iş yerleri ve okullar 10 Kasım’da normal mesailerine devam ediyor.

10 KASIM HANGİ GÜNE GELİYOR?

10 Kasım 2026, Salı gününe denk geliyor.

10 KASIM’DA OKULLAR TATİL Mİ?

10 Kasım’da okullar tatil değil. Öğrenciler o gün normal şekilde okula gidiyor. Okullarda Atatürk’ü anma törenleri düzenleniyor; öğrenciler şiirler, konuşmalar ve çeşitli etkinliklerle Atatürk’ü anıyor.

10 KASIM’DA SAAT 09.05’TE NE YAPILIR?

Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat olan 09.05’te tüm yurtta sirenler çalıyor ve hayat bir anlığına duruyor. Vatandaşlar bulundukları yerde durarak saygı duruşunda bulunuyor, araçlar yollarda duraklıyor. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunuyor ve bayraklar yarıya indiriliyor.

ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNÜN KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de saat 09.05’te İstanbul’daki Dolmabahçe Sarayı’nda hayatını kaybetti. 10 Kasım 2026’da Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü anılacak.

10 KASIM’DA ANITKABİR’DE TÖREN DÜZENLENİYOR

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım’da Ankara’daki Anıtkabir’de devlet töreni düzenlenecek. Devletin üst düzey yöneticilerinin katıldığı törenin ardından Anıtkabir, Atatürk’ü anmak isteyen vatandaşların ziyaretine açılıyor. Dolmabahçe Sarayı’nda da Atatürk’ün hayatını kaybettiği odada anma programları düzenleniyor.

KASIM AYINDA RESMİ TATİL VAR MI?

Kasım ayında herhangi bir resmi tatil bulunmuyor. Bir önceki resmi tatil 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olurken, bir sonraki resmi tatil 1 Ocak 2027 Yılbaşı olacak. Bununla birlikte okullarda birinci dönem ara tatilinin kasım ayında yapılması planlanıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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