10 Eylül gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş fiyatlarında 10 Eylül Perşembe günü hareketlilik dikkat çekiyor. Günün ilk saatlerinde gram gümüş 105 lira seviyelerinde işlem görürken, ons gümüş de 67 doların üzerinde seyrediyor. Güncel piyasa verilerinde gram gümüşte sınırlı yükseliş görülürken, değerli metalin seyri yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. İşte 10 Eylül 2026 Perşembe günü gümüş fiyatlarında son durum...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatlarında 10 Eylül 2026 Perşembe günü hareketlilik sürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram gümüşün güncel satış fiyatı 105,302 TL seviyesinde bulunuyor. BigPara verilerine göre gram gümüşün alış fiyatı 105,193 TL, satış fiyatı ise 105,302 TL olarak kaydedildi.

10 Eylül 2026 saat 09:58:08 itibarıyla gram gümüş yüzde 0,37 oranında değer kazanırken, önceki seviyesine göre 0,39 TL yükseldi. Böylece 1 gram gümüşün satış fiyatı 105 TL seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 10 Eylül 2026 Perşembe günü yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. Güncel verilere göre gram gümüş 105 TL seviyesinin üzerinde işlem görürken, gün içinde yüzde 0,37 oranında değer kazancı öne çıkıyor. Güncel piyasa verilerinde gram gümüşün alış fiyatı 105,193 TL, satış fiyatı ise 105,302 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram gümüşteki yükseliş eğilimi yatırımcıların yakın takibinde bulunurken, değerli metal fiyatlarında gün içerisinde değişiklik yaşanabiliyor. 10 Eylül sabahı itibarıyla gram gümüşün 105 TL seviyesinin üzerinde seyretmesi dikkat çekiyor.