10 Eylül altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları 10 Eylül Perşembe gününe hareketli başladı. Gram altın 6 bin 900 TL seviyesinin üzerinde seyrini sürdürürken, ons altın 4 bin 300 dolar bandındaki hareketliliğini koruyor. Güncel piyasa verilerinde gram altın ve ons altındaki değişimler yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. ABD'den gelecek ekonomik veriler, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve küresel piyasalardaki gelişmeler altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İşte 10 Eylül 2026 Perşembe günü altın fiyatlarında son gelişmeler...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 10 Eylül 2026 Perşembe günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Haftanın dördüncü işlem gününde gram altının güncel alış ve satış fiyatı merak edilirken, BigPara verilerine göre spot gram altın saat 10:04:13 itibarıyla 6.889,60 TL alış, 6.890,58 TL satış fiyatından işlem görüyor. Gram altında günlük değişim ise yüzde 0,36 yükseliş olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatlarında 10 Eylül Perşembe günü yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Güncel BigPara verilerine göre çeyrek altın 11.095,00 TL alış ve 11.232,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altında günlük değişim ise yüzde 0,33 yükseliş seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda altının yönünü belirleyen ons altın fiyatı da 10 Eylül Perşembe günü yatırımcıların odağında yer alıyor. BigPara verilerine göre ons altın saat 10:04:13 itibarıyla 4.413,32 dolar alış, 4.413,88 dolar satış seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük değişim ise yüzde 0,22 yükseliş olarak gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

10 Eylül 2026 Perşembe günü altın piyasasında yukarı yönlü hareket öne çıkıyor. Saat 10:04:13 itibarıyla gram altın 6.890,58 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 11.232,00 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4.413,88 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altında yaşanan yükselişler, güncel fiyatları takip eden yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor.