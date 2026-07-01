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1 Temmuz gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

1 Temmuz gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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Gümüş fiyatları, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, dolar kurundaki hareketlilik ve değerli metallere olan talep gümüş fiyatlarını etkilerken, anlık alış ve satış rakamları da yakından izleniyor. Peki, 1 Temmuz gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş fiyatları, 1 Temmuz Çarşamba günü yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, dolar kurundaki hareketlilik ve değerli metallere yönelik talep gümüş fiyatlarını etkilerken, anlık alış ve satış rakamları da yakından takip ediliyor. Güncel fiyatlar ve piyasalardaki son durum haberimizin devamında...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 1 Temmuz 09.50 itibarıyla güncellenen verilere göre gram gümüş fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Son verilere göre gram gümüş 86,3032 TL seviyesinden işlem görüyor.

Gram gümüşte alış fiyatı 86,1831 TL, satış fiyatı ise 86,2882 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim %-1,78 (-1,58 TL) seviyesinde gerçekleşti.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş fiyatları 1 Temmuz itibarıyla önceki işlem gününe göre düşüş eğilimi gösteriyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, dolar kurundaki hareketlilik ve değerli metallere yönelik talep gümüş fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Gün içerisinde yaşanan dalgalanmalar nedeniyle yatırımcılar gram gümüşün anlık alış ve satış rakamlarını yakından takip ederken, piyasaların yönüne ilişkin gelişmeler de dikkatle izleniyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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